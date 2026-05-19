Una mujer denunció que fue secuestrada por su ex en Las Heras y salvó su vida arrojándose desde una camioneta

Un hombre de 45 años fue detenido la madrugada de este martes tras ser denunciado por un episodio de violencia de género en Las Heras . Su expareja que fue secuestrada por el sujeto, quien la subió a su camioneta y le propinó una paliza mientras manejaba. Para salvar su vida, la mujer tuvo que arrojarse del vehículo en movimiento.

De esa manera, de acuerdo con la versión de la denunciante, logró dar aviso a personal policial y el hombre, identificado como Germán Raúl Torres Masi , terminó siendo capturado en las afueras del domicilio de la mujer, por lo que quedó tras las rejas y fue puesto a disposición de la Justicia.

Del relato de la mujer surgió que todo comenzó alrededor de las 5, cuando se encontraba en su vivienda de calle Lescano Fá e, inesperadamente, e hizo presente allí su excónyuge, quien comenzó a llamar en el ingreso de la propiedad y le decía a los gritos que saliera del interior, caso contrario iba a romper el portón y a matarla.

Frente a eso, la denunciante decidió salir a la vereda y, en ese instante, el hombre la tomó por la fuerza y la subió a su camioneta Chevrolet C-10 gris, donde comenzó golpearla, agrega la exposición de la mujer. Acto seguido, el hombre comenzó a conducir el rodado por las calles de la zona, mientras continuaba agrediéndola, señaló.

Unos instantes después, mientras iban pasando por el cruce de calles Sargento Cabral y Julio Argentino Roca , la mujer abrió la puerta del vehículo y se arrojó hacia el asfalto, consiguiendo así escapar de su expareja, tal como lo aseguró posteriormente a los efectivos policiales que la entrevistaron.

La detención del sospechoso

Una vez que las autoridades judiciales tomaron conocimiento sobre la situación, se ordenó colocar una consigna policial en la casa de la mujer y trasladarla a la Oficina Fiscal Las Heras N°1 para radicar la denuncia correspondiente.

Casi en paralelo, cuando los uniformados se dirigieron hasta la casa de la mujer para custodiarla, notaron la presencia de la camioneta descrita por la denunciante y, parado sobre la vereda un sujeto en actitud sospechosa, que resultó ser Torres Masi.

De esa manera, los funcionarios públicos lo identificaron y le practicaron el palpado de seguridad, para asegurarse que no tuviera armas, el cual dio resultado negativo. Seguidamente, lo aprehendieron y llevaron hasta una dependencia policial, donde iba a quedar alojado a la espera que se resolviera su situación procesal.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que el sospechoso terminó quedando a disposición de la fiscal de Violencia de Género Valeria Bottini, luego de que la víctima radicó la denuncia correspondiente.