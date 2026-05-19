Intentó escapar en una moto robada pero cayó tras una persecución exprés en Las Heras

Un joven de 21 años fue detenido la noche del lunes en Las Heras , luego de una breve persecución policial que permitió recuperar una motocicleta robada en el interior del barrio 26 de Enero .

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió a las 22, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje ( UEP ) realizaban maniobras preventivas y observaron a un motociclista circulando sin casco por inmediaciones de calle 02 y Lumiere .

Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró bruscamente e intentó escapar por distintas calles del barrio, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por pocos metros hasta que finalmente fue interceptado por los uniformados.

Tras reducir al sospechoso, los policías avanzaron con la verificación de la motocicleta Honda Wave 110 cc y constataron que el rodado presentaba un pedido de secuestro vigente por hurto agravado registrado durante la misma jornada.

La moto secuestrada en el operativo, presentaba un pedido de secuestro vigente por hurto.

Por disposición judicial, el conductor quedó detenido y fue trasladado a dependencia policial, mientras que la motocicleta quedó secuestrada para la realización de las pericias correspondientes.

En el caso Interviene la Oficina Fiscal Las Heras N° 2, quien tomará las medicas y acciones correspondientes para avanzar con la causa.