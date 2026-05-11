Una dirigente kirchnerista denunció "persecución" en el PJ y reveló los autores intelectuales

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza aplicó una dura sanción contra un grupo de afiliados que compitieron por fuera del justicialismo en las elecciones municipales de febrero. Se trata de dirigentes kirchneristas enfrentados con la conducción partidaria que tras ser sancionados denunciaron persecución del sector liderado por el presidente partidario Emir Félix y el ex vicegobernador Carlos Ciurca .

Los dirigentes sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Gisela Melanie Flores, Nadir Yassuf, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo Acosta y Daniel Mazurenco. Todos ellos fueron candidatos o acompañaron a la lista Frente Patria en las últimas elecciones municipales desdobladas, presentándose por fuera del justicialismo. Todos fueron sancionados con 3 años de inhabilitación para ser candidatos por el PJ y también suspendidos para ejercer cargos partidarios.

Entrevistada en el programa MDZ Club , por MDZ Radio 105.5 FM , la ex concejal de Luján y vicepresidenta segunda del PJ, Paloma Scalco , calificó la situación de “tragicómica” y calificó la sanción como un intento de persecución.

“Están pasando cosas muy graves en nuestro país y en nuestra provincia como para estar en el peronismo dando este tipo de discusiones. Podemos ver lo alejada que está la conducción de la realidad y de los problemas que tenemos los mendocinos y los argentinos”, expresó.

La dirigente de La Cámpora en Mendoza manifestó que “evidentemente hay un intento de dejar afuera a un sector que lo único que hace es considerar que tenemos que estar en contacto con la ciudadanía y hoy no podemos ser cómplices del gobierno de Milei y de Cornejo, como ellos quieren serlo”.

“Soy vicepresidenta de un partido que se encuentra claramente cerrado. Donde las reuniones del Consejo no existen, donde no hay actividad partidaria y donde llamativamente el único órgano que está funcionando es la Junta de Disciplina”, resaltó.

Acusación de persecución

Scalco afirmó que la sanción es una “persecución tendenciosa” con el objetivo de “hacer que los afiliados y afiliadas no podamos participar de elecciones internas, que dejen afuera a un sector y que las candidaturas sean elegidas a dedo”. “Quienes no creemos en ese sistema de democracia partidaria somos sancionados por ejercer nuestro derecho a elegir y a ser elegidos”, advirtió la dirigente kirchnerista.

Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco Foto: Prensa PJ La ex concejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalco, es una de las sancionadas por el Tribunal de Disciplina del PJ.

En este sentido, la vicepresidenta sancionada apuntó directamente contra el presidente del PJ, Emir Félix, y al ex vicegobernador Carlos Ciurca, como los responsables y autores intelectuales de esta persecución.

“Quien tomó la decisión de romper los bloques legislativos, quien tomó la decisión de perseguir a un grupo de compañeros por haber formado parte del Frente Patria fue el presidente del partido”, apuntó la ex concejal de Luján.

A su vez, sostuvo que “Carlos Ciurca es claramente el autor intelectual de lo que está pasando, desde el intento de persecución a los compañeros, del intento de expulsión, de la sanción, de que la Legislatura tenga bloques partidos y de votarle todo a Cornejo”.

“Padecemos las consecuencias de una conducción provincial absolutamente autoritaria, cerrada, chiquita, que lo que quiere hacer no es gobernar mendocina sino mantener algunos resabios municipalistas y conformarse con esto, co-gobernando con el oficialismo provincial”, expresó.

En tanto, la dirigente camporista advirtió que “no quieren que el kirchnerismo sea parte de la construcción de lo que viene”. “Tanto Carlos Ciurca como el presidente del partido son parte de un poder residual que cada vez representa menos a la ciudadanía y que tienen mucho de pasado y poco de futuro. Y van generando manotazos de ahogado sin darle aire a nuevas generaciones”.