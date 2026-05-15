Tiene 15 años y lo atraparon con un arma tumbera lista para el disparo tras una persecución en Las Heras

Un adolescente de 15 años cayó la madrugada de este viernes con un arma tumbera tras una persecución por las calles de Las Heras . El menor de edad, quien es inimputable, tenía una pistola lista para el disparo. Fue trasladado a una dependencia policial y, posteriormente, restituído a sus padres.

El episodio tuvo lugar pasada la medianoche cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba un recorrido preventivo por el interior del barrio Yapeyú y notó a dos sujetos que se mostraron nerviosos ante la presencia policial.

Acto seguido, uno de los sospechosos, quien portaba un morral negro y vestía prendas oscuras, salió corriendo hacia el este y luego dobló en dirección al norte, por calle Salta .

Frente a eso, los efectivos salieron tras él, continuando la persecución a pie por el costado de las vías férreas ubicadas en ese sector lasherino, donde lograron reducirlo tras extenderse la carrera por algunos metros.

Una vez controlado el individuo, los uniformados le realizaron el palpado de seguridad y descubrieron que dentro del morral llevaba una pistola de fabricación casera, la cual tenía colocado un proyectil calibre 22 en la corredera, es decir, estaba listo para ser percutado, explicaron fuentes allegadas al procedimiento.

Así las cosas, por disposición de personal de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 se dispuso el secuestro del arma de fuego y el traslado del menor de edad, en calidad de guarda, a la Comisaría 36°. Allí, iban a citar a sus padres y se iba a analizar su situación con los organismos correspondientes, agrega la información.