"Sos capaz de cualquier cosa", Gianinna Maradona estalló contra Leopoldo Luque tras mostrar fotos de la autopsia de Diego

La jornada del jueves en los tribunales de San Isidro tuvo un cierre escandaloso protagonizado por Leopoldo Luque . Sobre el final del día, el imputado volvió a declarar ante los jueces y utilizó una presentación en PowerPoint para explicar aspectos médicos vinculados al análisis forense realizado tras la muerte de Diego, algo que afectó a Gianinna Maradona .

Apenas comenzó la exposición, apareció en pantalla una fotografía del cuerpo del Diez en la morgue. El episodio tuvo un fuerte impacto porque la hija del Diez se encontraba en la sala y, según trascendió, había logrado evitar durante estos cinco años ver imágenes de la autopsia de su padre.

Según relataron quienes estaban presentes en la audiencia, integrantes del entorno de Gianinna comenzaron a gritarle a Luque para que frenara la exposición. Finalmente, desconectaron la computadora, pero ya era tarde.

La hija de Diego Maradona se levantó de su asiento y abandonó la sala por una puerta trasera, descompensada. Mientras salía, le gritó a Luque: “Hijo de puta”.

Horas después, publicó un fuerte descargo en redes sociales: “ Hijo de puta, eso es lo que sos, hijo de puta. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos . Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa ”.

La historia de Gianinna Maradona

Cómo se manejan las imágenes de la autopsia en el juicio

Las fotografías del análisis forense de Maradona nunca fueron difundidas públicamente. Solo se exhiben dentro del debate oral que se desarrolla en San Isidro.

Cuando ese material es mostrado durante las audiencias, existe una advertencia previa para familiares y allegados presentes en la sala. Habitualmente, las hijas del exfutbolista, sus hermanas y exparejas optan por retirarse o evitar mirar las imágenes.

En este caso, según se explicó, no hubo una advertencia previa específica porque la fotografía apareció dentro de la presentación visual preparada por Luque.

Qué dijo Leopoldo Luque

De acuerdo con lo informado durante la audiencia, el neurocirujano aseguró que no advirtió que Gianinna estaba presente en la sala. Tras el episodio, pidió disculpas inmediatamente. Los jueces consideraron que no existió intencionalidad en el hecho y le creyeron al imputado.

La suspensión de la audiencia

Luego de la descompensación de Gianinna, el abogado Fernando Burlando solicitó asistencia médica y pidió suspender la audiencia. El tribunal hizo lugar al planteo y resolvió reanudar el juicio el próximo martes.

Ese día continuará la indagatoria de Leopoldo Luque y luego declarará el también imputado Carlos Díaz.