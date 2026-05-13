Dalma y Gianinna Maradona demandaron a Julieta Makintach: de cuánto es la millonaria cifra que le reclaman

A meses del jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , las hijas del ídolo del fútbol demandaron a la exjueza por daños y perjuicios.

Dalma y Gianinna Maradona presentaron la demanda civil contra Julieta Makintach este miércoles, meses después de la audiencia realizada el año pasado, en la que no hubo acuerdo entre las partes. La demanda quedó radicada en el juzgado civil número 34.

Las demandantes acreditaron su vínculo con el exfutbolista mediante la declaratoria de herederos presentada por sus abogados, Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña. En esa presentación también pidieron corregir el monto de reparación consignado en el escrito de inicio, que había quedado redactado con una cifra superior a la que, según indicaron, correspondía.

El planteo inicial reclamó “ $300.000.000 para cada una de las accionantes ”. Luego, los letrados aclararon que el texto “ debió decir $300.000.000 ”, con una distribución de $150.000.000 para cada una .

Sin embargo, el secretario del juzgado, Santiago Villagran, rechazó la presentación correctiva por un defecto en las firmas. Según la resolución citada en el expediente, el escrito digitalizado tenía firmas de las partes copiadas y pegadas. Por ese motivo, el juzgado lo tuvo por no presentado.

El error podrá ser subsanado por los representantes de Dalma y Gianinna. Hasta ese trámite, el expediente conserva la controversia por la cifra asentada en el inicio de la acción, ya que la presentación destinada a modificarla no produjo efecto procesal por el problema detectado en la suscripción.

Makintach solicitó poder cobrar el salario de jueza

El juicio civil se suma a otro expediente vinculado a Makintach. Recientemente, la exmagistrada presentó una medida cautelar contra el Poder Judicial bonaerense para cobrar el salario de jueza. Su planteo se apoya en que la destitución no quedó firme, ya que fue apelada.

Makintach presentó esa cautelar el 29 de diciembre. En el escrito advirtió que se encontraba en una situación de indefensión por la pérdida de sus ingresos, a los que atribuyó carácter alimentario. También sostuvo que ese dinero le permitía mantener a su familia y afrontar su defensa.

La destitución de Makintach se produjo el 18 de noviembre, por unanimidad, por su participación en el documental “Justicia Divina”. La entonces jueza del caso Maradona no asistió a la lectura del veredicto.