Frustraron un plan de fuga en Santa Fe: hallaron un túnel y armas en un pabellón vip

Una inspección sorpresa aplicada el domingo en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, Santa Fe, permitió desbaratar una posiblfuga a traves de un túnel.

El túnel fue descubierto en un pabellón vip de una cárcel de Santa Fe.

Efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe detectaron el principio de un túnel dentro de un pabellón que alberga a internos peligrosos, vinculados a casos de narcotráfico y sicariato, dentro de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El operativo fue realizado durante la madrugada del domingo, frustrando así un posible intento de fuga.

Los detalles del hallazgo El boquete detectado tiene dimensiones de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad. Además del túnel en formación, el personal de seguridad secuestró un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud. El procedimiento contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) y se dio en el marco de controles preventivos planificados.

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Tras el descubrimiento, la Secretaría de Asuntos Penales dispuso el cierre preventivo del pabellón, identificado como un espacio VIP dentro del complejo, para realizar los peritajes correspondientes.

Que dicen desde el Gobierno de Santa Fe La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que estos hallazgos son fruto de un esquema de seguridad que incluye requisas aleatorias y el uso de escáneres. "Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias", afirmó la funcionaria.