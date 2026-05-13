Cayó de un cuarto piso sobre el capot de un patrullero y se salvó de milagro

Un hombre logró sobrevivir cuando cayó desde una altura de 15 metros e impactar contra un patrullero de la Policía de Santa Fe, lo que le salvó la vida.

El hombre cayó desde un cuarto piso sobre un patrullero, lo que le salvó la vida.

La impactante caída de un hombre desde un cuarto piso quedó grabada por un transeúnte en la localidad de Rosario. A pesar de caer aproximadamente 15 metros, el hombre logró sobrevivir tras impactar contra el capot de un móvil de la Policía de Santa Fe. El vehículo se encontraba estacionado y terminó amortiguando el golpe.

Aunque inicialmente los transeúntes creyeron presenciar un intento de robo, las investigaciones y los registros de video realizados por testigos confirmaron que el hombre era un vecino del edificio.

El video de la caída Según se ve en las imágenes, el sujeto intentó reincorporarse al balcón sosteniéndose de la baranda, pero no pudo soportar el peso de su cuerpo y cayó al vacío. Durante el descenso, llegó a golpear contra otro balcón antes de aterrizar sobre el patrullero. Testigos relataron que se escuchó un estallido de vidrios antes del impacto final.

rosario balcon 1 Los detalles de la investigación La causa quedó en manos de la fiscal Mariana Prunotto, de la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos, que por el momento la caratuló como caída de altura.

Si bien se indaga si existió una discusión previa con su pareja, las autoridades informaron que no hay indicios confirmados de violencia de género hasta la fecha, aunque sí testimonios que describen al hombre como alguien que se encontraba en un estado de alteración. La principal hipótesis policial vincula el comportamiento del individuo con problemas de consumo de estupefacientes.