Un aparatoso choque en la Quinta Sección terminó con una camioneta volcada

Un violento accidente vial generó gran conmoción l a mañana de este miércoles en la Quinta Sección , en Godoy Cruz , luego de que dos camionetas protagonizaran una fuerte colisión que terminó con uno de los vehículos volcado y un tercer automóvil afectado por el impacto.

El siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana en inmediaciones de calle Olegario Andrade y Martínez de Rozas , en Godoy Cruz, luego de que una camioneta Toyota Hilux que circulaba por calle Andrade cruzara con semáforo en rojo . Producto de la imprudencia, un vehículo marca Peugeot color azul que circulaba por calle Martínez de Rosas impactó de lleno con la parte trasera del rodado, lo que ocasiono que el rodado volcara al instante.

La camioneta Peugeot recibio daños en la parte frontal, producto de la colisión

Tras el fuerte impacto, la Toyota Hilux terminó volcada sobre la calzada, mientras que el Peugeot sufrió importantes daños en toda la parte frontal.

Un tercer impacto

Producto de la violencia de la colisión, la Toyota Hilux impactó además contra un tercer vehículo marca Peugeot, que sufrió daños en la puerta del lado del conductor.

auto golpeado Un tercer auto sufrio daños en la zona de la puerta del piloto como consecuencia del choque de las dos camionetas

Tras el accidente, se le dio aviso a los servicios de emergencia, mientras personal policial y de transito trabajan en el lugar realizando las primeras actuaciones.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si hubo personas lesionadas como consecuencia del accidente.