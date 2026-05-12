Quiso robar un auto en la Quinta Sección, escapó a pie y fue detenido tras un seguimiento con cámaras

El sospechoso del intento de robo rompió el vidrio de un vehículo estacionado y fue detenido a pocas cuadras del lugar del hecho.

Así quedó el auto tras el intento de robo en la Quinta Sección.

Un hombre fue detenido este martes luego de intentar robar un auto estacionado en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. El malviviente trató de escapar a pie por las calles de la zona, pero terminó siendo localizado mediante el seguimiento realizado por las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El hecho tuvo lugar luego de que una comunicación con la línea de emergencias 911 alertó sobre un sujeto que había dañado un Ford Fiesta estacionado en la intersección de calles Huarpes y Manuela A. Sáez.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso rompió uno de los vidrios del vehículo y luego escapó hacia el sur. Minutos después, efectivos policiales arribaron a la zona y entrevistaron a un testigo que fue clave.

El hombre reveló que con su celular logró fotografiar al hombre mientras cometía el ilícito. Además, aportó detalles precisos sobre la vestimenta y características físicas del sospechoso.

La detención por el intento de robo Con esos datos, los operadores del sistema de videovigilancia del CEO comenzaron a rastrear al individuo mediante las cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos de la capital mendocina.