Así pueden robarte datos por Bluetooth: qué es el Bluesnarfing y cómo evitarlo

En un mundo donde la conectividad es parte de la rutina diaria, el uso del Bluetooth en celulares, tablets y otros dispositivos se volvió casi indispensable. Sin embargo, esta comodidad también abrió la puerta a nuevas amenazas. Una de las más preocupantes es el llamado Bluesnarfing , un tipo de ataque que permite a ciberdelincuentes acceder a información o datos personales sin que la víctima lo note.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, este método de hackeo aprovecha vulnerabilidades en la comunicación inalámbrica para extraer datos confidenciales, desde contactos y mensajes hasta archivos y credenciales bancarias. La clave del problema es simple: muchos usuarios mantienen el Bluetooth activado y en modo visible sin tomar recaudos básicos de seguridad .

Mantener el Bluetooth activado y visible aumenta los riesgos en espacios públicos con mucha circulación.

El término Bluesnarfing combina “Bluetooth” y “snarf” , que significa copiar datos sin autorización. El mecanismo es relativamente sencillo: un atacante, equipado con herramientas específicas, se conecta a un dispositivo cercano explotando fallos en su sistema.

Para que el ataque tenga éxito, el ciberdelincuente debe encontrarse a una distancia aproximada de hasta 15 metros. Esto explica por qué estos delitos son más frecuentes en espacios públicos con gran circulación de personas, como aeropuertos, centros comerciales o eventos masivos. En esos entornos, la cercanía física facilita el acceso sin levantar sospechas.

Uno de los aspectos más peligrosos es que el proceso suele ser silencioso. En muchos casos, el usuario no recibe notificaciones ni alertas, lo que permite que el robo de información ocurra sin dejar rastros evidentes en el momento.

malware Desactivar Bluetooth, rechazar emparejamientos extraños y actualizar el sistema ayuda a proteger la información. Shutterstock

Señales de alerta que no hay que ignorar

Aunque detectar un ataque de Bluesnarfing no siempre es sencillo, existen algunos indicios que pueden encender alarmas. Por ejemplo, un comportamiento extraño del dispositivo —como bloqueos repentinos o mensajes enviados sin intervención del usuario— puede ser una señal clara.

Otro síntoma frecuente es el consumo inusual de batería. Si el teléfono pierde carga rápidamente sin motivo aparente, podría haber procesos en segundo plano vinculados a una intrusión. También es importante revisar el historial de conexiones Bluetooth: la presencia de dispositivos desconocidos puede indicar accesos no autorizados.

A esto se suman posibles movimientos sospechosos en cuentas personales, como inicios de sesión desde ubicaciones desconocidas o compras no reconocidas. Las consecuencias pueden ser graves: desde el robo de fotos y correos hasta fraudes financieros, extorsiones o incluso la venta de datos en mercados ilegales.

Batería-Cargador-Teléfono - Interna 1 Bloqueos repentinos, batería agotada y conexiones desconocidas pueden indicar un posible ataque al dispositivo. Shutterstock

Claves para proteger tu información

Frente a este escenario, la prevención se vuelve fundamental. Los especialistas recomiendan adoptar hábitos simples pero efectivos para reducir el riesgo de sufrir este tipo de ataques.

El primer paso es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. También es clave evitar el modo visible, ya que facilita que otros dispositivos detecten el tuyo. A esto se suma la importancia de rechazar cualquier solicitud de emparejamiento desconocida.

cuando no se esté utilizando. También es clave evitar el modo visible, ya que facilita que otros dispositivos detecten el tuyo. A esto se suma la importancia de rechazar cualquier solicitud de emparejamiento desconocida. Otra medida esencial es cambiar las contraseñas predeterminadas por claves seguras y eliminar periódicamente los dispositivos ya vinculados que no se usen. Mantener el sistema operativo actualizado también resulta crucial, ya que muchas actualizaciones corrigen fallos de seguridad.

Por último, se recomienda evitar la instalación de aplicaciones de fuentes no confiables, ya que pueden solicitar permisos innecesarios y abrir la puerta a vulnerabilidades.

El Bluesnarfing no es una amenaza lejana, sino un riesgo concreto en la vida cotidiana digital. En este contexto, la diferencia entre ser víctima o no muchas veces depende de pequeñas decisiones. Ajustar la configuración del dispositivo y prestar atención a las señales puede ser la mejor defensa para proteger la información personal en un entorno cada vez más expuesto.