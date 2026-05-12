Una mujer fue arrastrada 50 metros sobre el capot de su auto para evitar un robo en Ramos Mejía

En las calles de Ramos Mejía, a plena luz del día, una mujer de 50 años intentó impedir que tres delincuentes le robaran su auto al subirse al capot.

La mujer fue arrastrada en el capot de su propio auto durante el robo del mismo en Ramos Mejía.

Durante la tarde de este lunes, una vecina de Ramos Mejía, partido de La Matanza, vivió un convulso episodio en el que terminó subida al capot de su auto en un intento de impedir que delincuentes se lo robaran. Todo quedó grabado por las cámaras de seguirdad de la zona.

La víctima, identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri, se encontraba esperando a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue abordada por tres delincuentes. Tras ser obligada a bajar del rodado, la mujer decidió subirse al capot en un intento por detener la huida de los ladrones.

El video del violento episodio en Ramos Mejía ramos mejia 1 Ante esto, los asaltantes no detuvieron la marcha y la arrastraron a lo largo de 50 metros mientras ella permanecía aferrada al vehículo. Finalmente, la mujer optó por arrojarse al asfalto. Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura en la pierna y una lesión en el cuero cabelludo.

Tras el ataque, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para asistir a la víctima, quien fue trasladada a la Clínica Juan de Dios. Según los reportes médicos, se encuentra fuera de peligro.