Maipú: un hombre armado con un cuchillo terminó detenido tras un disturbio en una estación de servicio

Un violento episodio ocurrió en una estación de servicio en Rodeo del Medio , departamento de Maipú terminó con un hombre detenido por resistencia a la autoridad luego de protagonizar disturbios mientras portaba un arma blanca . Durante la intervención, policías encontraron a una niña de 7 años sola dentro de un camión vinculado al sospechoso.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se desarrolló sobre el lateral sur del Acceso Este , a la altura de Isidro Maza , en Maipú , luego de un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre una riña en el lugar.

Al llegar a la estación de servicio, los efectivos encontraron a un hombre en actitud agresiva hacia otras personas mientras era contenido por personal de seguridad privada.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el sospechoso se encontraba aparentemente alcoholizado y llevaba consigo un palo gomero .

En medio de la intervención policial, el hombre caminó hacia un camión estacionado sobre la lateral del Acceso Este, donde guardó el objeto y extrajo un cuchillo tipo carnicero de grandes dimensiones. Cuando advirtió la presencia policial, el sujeto arrojó el arma blanca dentro del vehículo.

Cuchilo carnicero secuestrado Durante el procedimiento se secuestro un cuchillo tipo carnicero y un palo gomero perteneciente al detenido.

En ese momento, efectivos escucharon el llanto de una niña de 7 años que permanecía sola dentro de la cabina del camión, por lo que priorizaron el resguardo de la menor mientras realizaban el procedimiento.

Posteriormente, los policías redujeron y aprehendieron al sospechoso, además de secuestrar el cuchillo en presencia de testigos.

Tras la intervención, personal especializado asistió a la niña y dispuso su entrega a la progenitora. En tanto, el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.

En el caso interviene la Oficina Fiscal Maipú, quien tomará las medidas y actuaciones necesarias para avanzar con el caso.