Una mujer murió atropellada cuando intentaba cruzar una ruta provincial

La víctima, de 84 años, murió tras ser embestida por un auto cuando cruzaba la Ruta Provincial 50 en Maipú tras descender de un colectivo.

Durante la jornada de este viernes, una mujer de 84 años murió al ser atropellada cuando intentaba cruzar la Ruta Provincial 50 luego de descender de un colectivo. El hecho ocurrió cerca de las 13:00 en el ingreso al barrio María Auxiliadora, en Maipú.

Según informaron fuentes policiales, la víctima acababa de descender de un colectivo cuando se disponía a cruzar la arteria por detrás del mismo. En ese momento, fue arrollada por un automóvil Renault Logan que se dirigía hacia el oeste.

La mujer fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado y luego trasladada a la clínica Santa Clara, donde falleció a las 22:44 a causa de un traumatismo craneoencefálico y fracturas de pelvis y miembros inferiores.