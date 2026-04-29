Quién era el pescador que encontraron muerto en el Río de La Plata

Este miércoles, efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) lo encontraron sin vida. Continúa la búsqueda de su compañero.

Se trata de un hombre de 46 años y de nacionalidad paraguaya.

Este miércoles, efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron muerto a uno de los pescadores que había desaparecido en el Río de La Plata. Sin embargo, por el momento no hay rastros de su compañero.

Quién era el pescado que encontraron sin vida Se trata de Alcides Ledesma, un hombre de 46 años y de nacionalidad paraguaya que residía en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Ledesma era papá de Aldana y amante de la pesca.

Según informó Infobae, había trabajado como operario de López Hnos., una compañía dedicada a la fabricación de bicicletas y motopartes para distintas marcas.

Este miércoles, Ledesma fue encontrado sin vida. Según trascendió, fue la hija de Alcides quien reconoció el cuerpo de su papá en la morgue de Lomas de Zamora.

La desaparición de los pescadores Todo comenzó en la mañana del domingo, cuando los hombres se acercaron hasta el Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, en una camioneta Peugeot Partner blanca para pescar. Ahí dejaron sus teléfonos en el auto y se adentraron en el río con un bote gris. Las horas pasaron y nunca regresaron.