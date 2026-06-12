Encontraron "desorientado" al hombre que había desaparecido en Guaymallén y era intensamente buscado

David Román había sido visto por última vez el último martes en la zona de Colonia Segovia. Estuvo tres días desaparecido y fue localizado este viernes.

Luego de tres días de intensa búsqueda y preocupación, David Alejandro Román fue encontrado este viernes en Guaymallén. El hombre, de 54 años, había desaparecido el martes y sus familiares no lograban localizarlo. En las últimas horas, una vecina lo reconoció mientras caminaba "desorientado" por la vía pública. Tuvo que ser hospitalizado.

"Apareció. Gracias a la difusión y a su ayuda. Está siendo trasladado al hospital. Muchas gracias a todos", publicó en Instagram una de sus dos hijas, quienes encabezaron la campaña de búsqueda en las redes sociales.

De acuerdo con la información aportada a MDZ, el hombre se encontraba en buen estado de salud, pero fue trasladado a un nosocomio para realizarle estudios médicos de rutina.

Cómo se resolvió el paradero Al parecer, una mujer que había visto sus fotos en las redes sociales lo reconoció cuando lo vio caminando por las calles de un barrio guaymallino, en evidente estado de desorientación, indicaron las fuentes consultadas. Ante eso, le tomó fotos con su celular y dio aviso a las autoridades policiales, que se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba de Román.

Ahora, los detectives que intervinieron en el caso trataban de establecer cuáles fueron los motivos por los que desapareció y si pudo haber sido víctima de algún delito.