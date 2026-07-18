Buscan en Colegiales a una boa de más de tres metros que escapó de una vivienda

La boa desapareció hace dos días tras salir de una terraza en una vivienda de Colegiales. Sus dueños aseguran que es dócil y no representa un peligro.

Buscan en Colegiales a una boa constrictor de más de tres metros de largo.

Una familia del barrio porteño de Colegiales busca desesperadamente a "Piti", una boa de más de tres metros de largo que desapareció el jueves por la tarde luego de escapar de la terraza de su vivienda. Desde entonces, sus dueños recorren la zona y apelan a la colaboración de los vecinos para dar con el animal.

Según relataron, la serpiente fue vista por última vez alrededor de las 16 del jueves y desde ese momento no volvieron a tener noticias sobre su paradero. La búsqueda se concentra en el sector comprendido entre las calles Céspedes y Zapiola, donde creen que el reptil podría haberse refugiado.

Un reptil dócil La familia explicó que convive con la boa desde hace varios años y aseguró que se trata de un ejemplar dócil, acostumbrado al contacto con personas. Incluso afirmaron que responde a su nombre y que muchos vecinos conocían al animal porque habitualmente tomaba sol en la terraza de la casa.

"Piti" supera los tres metros de longitud y presenta una coloración con tonos marrones, dorados y verdes. Sus propietarios señalaron además que en las últimas semanas la habían notado más apagada y con menor actividad de lo habitual.

Para evitar situaciones de alarma, los dueños aclararon que la boa no es agresiva y que, además, está castrada. Ese dato fue incorporado al cartel de búsqueda para despejar temores sobre una posible reproducción del animal en caso de permanecer en espacios públicos.