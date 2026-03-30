Cómo evoluciona el paciente que fue mordido por una serpiente en Uspallata

Un hombre fue mordido por una serpiente el domingo por la noche mientras trabajaba en su casa de Polvaredas, en Uspallata . El hecho ocurrió pasadas las 21, cuando sintió la mordedura y luego se confirmó que se trataba de una yarará.

Si bien en primera instancia el hombre fue atendido en el hospital de Uspallata, posteriormente lo trasladaron al hospital Lencina, en donde recibió en antídoto correspondiente y quedó internado en observación.

Desde el nosocomio ubicado en Godoy Cruz, aseguraron a MDZ que el paciente no reviste gravedad y que se encuentra " en buen estado general, con todos los parámetros clínicos compensados.

Un hombre fue mordido por una yarará en Uspallata.

Según detallaron, el hombre sufrió una mordedura en el dedo índice de su mano derecha. Por esto, anoche se le colocó el antídoto en la guardia del hospital Lencinas.

Por su parte, la serpiente fue preservada en primera instancia por la Policía Rural, y posteriormente derivada a Recursos Naturales de Mendoza.

Envenenamiento por serpiente

El envenenamiento por serpientes se produce cuando la misma inocula el veneno a través de la mordedura, generando una herida punzante. Por lo general, se observan marcas de los colmillos y una rápida hinchazón en el sitio de la herida.

Si bien los síntomas varían según la especie, pueden incluir lo siguiente:

Dolor intenso en el lugar de la mordedura.

Ampollas y marcas visibles de los colmillos.

Hemorragias y sangrado nasal.

Náuseas, vómitos, taquicardia y presión baja.

Visión borrosa y dificultad para hablar.

Parálisis muscular y respiratoria en casos severos.

Ante la presencia de una serpiente, se recuerda que no hay que internar manipularla ni matarla, ya que puede aumentar el riesgo de ataque. También se recomiendan mantener la distancia y comunicarse inmediatamente con Fauna o la Policía Rural.