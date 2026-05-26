Escándalo en Berazategui: dos jinetes se pelearon a rebencazos en un desfile patrio

La violenta pelea entre jinetes ocurrió durante el desfile del 25 de Mayo y fue filmada por vecinos. No hubo heridos graves ni detenidos.

Celebraban el 25 de Mayo en Berazategui y terminaron protagonizando una violenta pelea a rebencazos

Una violenta pelea entre dos jinetes alteró los festejos por el 25 de Mayo en Berazategui y generó indignación entre las familias que participaban del tradicional desfile gaucho organizado por el municipio. El episodio ocurrió el lunes por la tarde sobre la Avenida Vergara y calle 17, en pleno Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista.

Allí, dos hombres pertenecientes a distintas agrupaciones gauchas comenzaron una fuerte discusión que terminó a los rebencazos frente al público.

La secuencia fue registrada por vecinos con teléfonos celulares y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo ambos jinetes, montados a caballo, se golpean con rebenques mientras otros participantes intentan separarlos cruzando sus caballos y lanzando gritos.

Papelón en Berazategui El desfile gaucho era una de las principales atracciones de la jornada patria, que además incluía shows musicales, ballets folklóricos y puestos de comidas típicas. Pese al escándalo, el evento pudo continuar con normalidad y las actividades siguieron hasta el cierre del festival.

Ni la Municipalidad de Berazategui ni la policía local emitieron un comunicado oficial sobre lo sucedido. Tampoco se reportaron personas heridas de gravedad ni demorados tras la pelea.