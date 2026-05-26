Todos por Emi Troncoso: organizan una jornada deportiva para concientizar sobre la donación de órganos

Emi Troncoso tiene solo 12 años y su historia conmovió a Mendoza . La semana pasada se viralizó en las redes sociales que la nena necesita un trasplante de corazón para seguir viviendo y que actualmente está internada en Buenos Aires.

Las jugadoras de Obras Sanitarias y Ferro Carril Oeste en la previa del segundo partido de la Liga Nacional Femenina desplegaron un cartel para apoyar a Emi Troncoso.

Como el donante todavía no aparece, desde el club Andes Talleres -donde la niña practiva básquet desde los 7- organizaron una jornada deportiva para generar conciencia sobre la donación de órganos y su impacto en la sociedad.

En la organización también participan la Municipalidad de Godoy Cruz, el Incaimen y la Federación Mendocina de Básquet. Además, la actividad cuenta con el apoyo del club Godoy Cruz Antonio Tomba.

"¡Todos juntos por Emilia! Los invitamos a la Jornada Deportiva organizada junto a @godoycruz.muni, @clubgodoycruzoficial, @incaimenoficial y @fedbpm en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos con una charla de concientización, este sábado 30 de Mayo desde las 15.30 horas", comunicaron desde Andes Talleres.

"Además de la charla, habrá un encuentro de leyendas de Andes Talleres y Godoy Cruz en el Ingelmo Nicolás Blázquez ¡No podes faltar!", agregaron.

emi troncoso apoyo Los jugadores C15 Rojos enviando todo su apoyo a Emi Troncoso. Andes Talleres Futsal

La conmovedora historia de Emi

Emilia Troncoso juega al básquet desde los 5 años y ama el deporte. "Ella tiene doce años y desde los siete vive en una cancha. Entrena, sueña, juega y le pone corazón a todo lo que hace. Se llama Emilia. Hace cinco años que el básquet es parte de su vida, es una guerrera y hoy espera una nueva oportunidad", dice el video difundido en las redes sociales del club Andes Talleres.

Emi Troncoso

Desde el entorno de Emilia manifestaron que siempre tuvo una vida saludable pero el año pasado tuvo una neumonía y de ahí en adelante, su cuadro se fue complicó . A partir de una anemia que comenzó a experimentar, se encendieron las alarmas. Producto de esa anemia, debió ser internada para hacerle una transfusión, pero eso no mejoró su condición sino que el cuadro fue cada vez más complejo y llegó a tener dificultad para respirar.

Tras varios estudios, los profesionales de la salud detectaron que Emilia tiene dilatado su corazón, aunque todavía no pueden dar con las causas. Desde hace aproximadamente un mes la niña está internada en el hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante.