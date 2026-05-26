Fin de semana patrio en Buenos Aires: 400 mil personas coparon la Ciudad entre shows, cultura y festejos

La Ciudad de Buenos Aires vivió un fin de semana patrio con gran convocatoria: 400 mil personas participaron de 18 propuestas culturales, deportivas y recreativas. Además, llegaron 105 mil turistas y la ocupación hotelera alcanzó el 70%, según datos oficiales.

El principal eje de la agenda fue la celebración por los 90 años del Obelisco, que coincidió con el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. El monumento porteño tuvo una fiesta multitudinaria sobre la avenida Corrientes, entre Cerrito y Callao, donde más de 200 mil personas se reunieron para disfrutar de una programación que combinó arte, música y propuestas de vanguardia hasta la madrugada del domingo.

La conmemoración por las nueve décadas del Obelisco se convirtió en el evento central del fin de semana. La convocatoria masiva no solo marcó un hito cultural para la Ciudad, sino que también generó impacto directo en la actividad comercial de la zona.

Calle Corrientes se vistió de fiesta por los 90 años del Obelisco.

De acuerdo con un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Económico, el 86% de los locales gastronómicos cercanos al evento informó un aumento directo en sus ventas. Además, el 85% afirmó haber recibido público nuevo como consecuencia de la gran afluencia de personas.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el valor cultural de Buenos Aires y sostuvo: “Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo porque tiene una identidad única, donde el teatro, la música y el arte conviven en cada rincón. Es el faro cultural de la región y nuestra tarea es potenciar esa fuerza creativa para que cada vecino y turista disfrute de una Ciudad viva, vibrante y con propuestas inagotables para todos”.

Turismo, hotelería y consumo durante el fin de semana largo

El movimiento turístico también acompañó la agenda de actividades. Según información del Ente de Turismo de la Ciudad, Buenos Aires recibió 105 mil turistas durante el fin de semana patrio.

Festejos Obelisco 90 años Buenos Aires tuvo varios festejos entre el feriado largo y eventos que se llevaron a cabo en la ciudad. GCBA

La ocupación hotelera fue del 70%, una cifra que se mantuvo en línea con el promedio registrado en otros fines de semana largos del año.

La actividad económica vinculada a los eventos privados dejó una facturación estimada de $13.100 millones en tickets. Ese monto fue generado principalmente por los dos recitales de Airbag en el estadio de Vélez y las tres presentaciones de Ricardo Arjona en el Movistar Arena.

Recitales, festivales y experiencias con miles de asistentes

La agenda musical tuvo un peso clave dentro del movimiento del fin de semana. Airbag reunió a 90 mil personas en sus dos conciertos en Vélez, mientras que Ricardo Arjona convocó a 36 mil espectadores en sus tres fechas en el Movistar Arena.

También hubo otras propuestas con alta participación. Minecraft Experience, en Ciudad Universitaria, recibió 3 mil asistentes por noche. En tanto, el Zonda Festival, realizado en el Autódromo, reunió a 10 mil personas.

Estas actividades formaron parte de una programación amplia que combinó espectáculos, festivales, experiencias inmersivas y eventos recreativos en distintos puntos de la Ciudad.

Deporte y celebraciones por el 25 de Mayo

El deporte también ocupó un lugar importante en la agenda. La carrera Fiestas Mayas celebró su histórica edición número 50 por las calles del Parque 3 de Febrero, en Palermo, con 15 mil participantes.

A las actividades deportivas se sumaron los festejos por el 25 de Mayo en distintos barrios porteños. En Villa Devoto, la Plaza Arenales fue escenario de una celebración masiva que incluyó la reapertura del Palacio Ceci.

También se registró una fuerte convocatoria en la tradicional Feria de Mataderos, uno de los espacios emblemáticos de la Ciudad para las celebraciones populares.