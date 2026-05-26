Llega la Expo Ejército 2026: dónde será, qué vehículos habrá y cómo asistir gratis

Falta menos para la realización de una nueva edición de Expo Ejército , la muestra estática de vehículos y equipos militares más esperada del país. Te contamos cuándo y dónde se llevará a cabo.

Este año, la Expo Ejército se realizará entre el 30 de mayo y el 2 de junio en la plaza de armas del Edificio Libertador (ubicado en Azopardo 250, Ciudad de Buenos Aires). La actividad contará con entrada libre y gratuita.

La muestra reunirá vehículos militares, equipamiento operativo, sistemas tecnológicos y actividades abiertas al público. El evento tendrá lugar en el predio ubicado sobre Azopardo 250, en el área cercana a Paseo Colón.

Desde el Ejército Argentino informaron que el sábado 30 de mayo la exposición abrirá de 12 a 18. En tanto, el domingo 31, el lunes 1 y el martes 2 de junio el horario será de 10 a 18.

Cómo será la Expo Ejército 2026

Entre las actividades previstas habrá exhibiciones de tanques, vehículos blindados y distintos materiales utilizados por el Ejército Argentino. También se presentarán tecnologías y nuevos sistemas incorporados a la fuerza.

La edición 2026 incluirá la presentación del vehículo blindado Stryker y del Unimog U4000, incorporado recientemente al Ejército.

Durante las cuatro jornadas funcionará además una cocina de campaña y se desarrollarán charlas y talleres destinados a visitantes y grupos familiares.

El programa contará también con presentaciones musicales a cargo de bandas militares. Las actuaciones previstas para el sábado 30 y el domingo 31 comenzarán a las 15. Las programadas para el lunes 1 y el martes 2 se realizarán desde las 11.