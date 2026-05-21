El Ejército ofrece una montaña de membrillos para arreglar una camioneta

El Ejército quiere hacer un trueque en Mendoza . La fuerza abrió una licitación privada para cambiar hasta 70 toneladas de membrillos por repuestos destinados a reparar una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010.

La operación aparece publicada en el portal COMPR.AR y depende de la Dirección de Remonta y Veterinaria. El objetivo es entregar fruta producida en campos vinculados al Ejército y recibir, a cambio, piezas mecánicas para poner en condiciones un vehículo oficial ubicado en San Rafael.

El proceso lleva el nombre "Permuta TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 modelo 2010 - ECN". La licitación privada comenzó a tramitarse en febrero y la apertura de ofertas está prevista para el miércoles 27 de mayo a las 10.

El dato que más llamó la atención es la forma de pago. En lugar de dinero, el Ejército ofrece membrillos. La adjudicación quedará para la propuesta que acepte la menor cantidad de fruta a cambio de los repuestos solicitados. Es decir, ganará quien pida menos kilos de membrillo por entregar las piezas .

El encabezado de la licitación en la que el Ejército ofrece el trueque de membrillos por repuestos.

El pliego identificado como Licitación Privada N.º 84/13-0216-LPR26 detalla que el adjudicatario tendrá 30 días para entregar los repuestos. Después, contará con otros 20 días para retirar los membrillos de la finca. La fruta corresponde a producción que no pudo ser colocada en el mercado por las vías habituales.

La lista de piezas incluye 31 repuestos para la camioneta. Entre ellos aparecen filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos, fuelles, masas delanteras ABS, rótulas de suspensión, extremos de dirección, bujes, pastillas de freno, bomba de agua y escobillas limpiaparabrisas.

La convocatoria actual llegó después de un intento anterior que no prosperó. Según la información del expediente, un documento firmado el 15 de mayo por el coronel Angel Octavio Peluffo, de Remonta y Veterinaria, dispuso avanzar con un nuevo llamado luego de que una licitación previa con condiciones similares quedara sin efecto.

La oposición salió al cruce

La publicación generó repercusión en redes sociales por lo particular del mecanismo. El diputado nacional Rodolfo Tailhade, de Fuerza Patria, cuestionó al ministro de Defensa, Luis Petri, y escribió: "¡Membrillos por repuestos! Pero cómo @LuisPetri, ¿no era que vos le devolviste la dignidad a las Fuerzas Armadas, luego de años de abandono, odio y persecución del kirchnerismo? ¿Hay plata para los F16 pero no para la obra social -que vaciaste- ni para comprar los repuestos que necesita el Ejército Argentino?".

La respuesta llegó desde el oficialismo libertario. El influencer Nicolás Promanzio señaló: "KUKAS: ojo con salir a mostrarse indignados con los membrillos del Ejército... durante la gestión de (Agustín) Rossi y (Jorge) Taiana se subastaron 750 toneladas de membrillo para exactamente lo mismo. No se sobregiren. Tampoco importa mucho lo que opinen de las FFAA".

La crisis silenciosa de Mendoza

Más allá del cruce político, el caso también expuso una realidad productiva del sur mendocino. En San Rafael y General Alvear, el membrillo fue durante años una actividad importante, pero muchos productores advierten que hoy los precios no alcanzan para cubrir los costos de cosecha. En algunos casos, la fruta queda en las plantas o se pierde por falta de compradores.

Hasta hace algunos años, ambos departamentos concentraban más de la mitad de la producción mendocina de membrillo. San Rafael llegó a tener unas 600 hectáreas cultivadas y General Alvear otras 500. En toda Mendoza, la superficie dedicada a este cultivo rondó las 2.100 hectáreas, aunque buena parte de ese esquema productivo se redujo o quedó abandonado.

Así, lo que empezó como una licitación curiosa del Ejército terminó mostrando un problema más amplio. El trueque de membrillos por repuestos puede parecer una rareza administrativa, pero también refleja la falta de mercado para una fruta que fue parte de la identidad productiva del sur de Mendoza.