Caos: prepararon un sándwich de matambre de 750 metros y todo terminó en incidentes

Un festejo gastronómico en Villa Domínico terminó con escenas de descontrol. La Parrilla El Tano , un local histórico de Avellaneda , organizó un evento para preparar “ el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo ”, pero parte del público derribó las vallas y avanzó sobre la comida antes de que pudiera repartirse de manera ordenada.

La propuesta tenía como como objetivo una doble celebración: por un lado, el 25 de mayo ; por el otro, los 25 años del tradicional comercio ubicado en Villa Domínico.

Según habían comunicado en redes sociales, el desafío consistía en preparar un sándwich de matambre a la pizza de aproximadamente 750 metros de largo . El evento buscaba convertirse en una jornada histórica para el local y para los vecinos que se acercaran a participar. Sin embargo, el clima festivo se transformó en tensión cuando una gran cantidad de asistentes comenzó a avanzar sobre el sector donde estaba ubicado el sánguche.

De acuerdo con el relato de los propios organizadores, muchas personas empezaron a descontrolarse durante el evento. Según explicaron, algunos asistentes se subieron a las estructuras, empujaron y se metieron directamente para sacar porciones del sándwich antes de que pudiera hacerse una entrega organizada.

Las imágenes que se viralizaron muestran el momento en que varias personas saltan las vallas y se acercan al sándwich para quedarse con una parte. La escena generó malestar entre los dueños del local, que habían trabajado durante meses para concretar la propuesta. Además, desde la organización denunciaron que algunas personas se llevaron elementos que formaban parte del armado del evento.

El descargo de los dueños de Parrilla El Tano

Tras los incidentes, los propietarios de Parrilla El Tano publicaron un mensaje en sus redes sociales para expresar su malestar por la forma en que terminó la jornada.

En una historia de Instagram, agradecieron a las familias que acompañaron de manera pacífica durante el día, pero repudiaron el comportamiento de un grupo de asistentes que, según indicaron, actuó con falta de respeto. “Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico”, expresaron en el comienzo del descargo.

Luego, al referirse a los incidentes, señalaron que lo ocurrido les dejó “un sabor amargo”, especialmente por el esfuerzo que había demandado organizar una actividad pensada como celebración por los 25 años del local.