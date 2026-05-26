El SMN extendió el alerta violeta por niebla en el AMBA: hasta cuándo habrá baja visibilidad

Luego de la niebla que afectó a gran parte de Buenos Aires este martes, el SMN extendió el alerta por un día más. Otras provincias también se verán afectadas.

Este martes, la niebla sorprendió a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno no solo tuvo lugar por la mañana, sino que continúa a lo largo del día. Pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el alerta violeta seguirá al menos un día más.

De esta manera, se espera que haya baja visibilidad hasta el miércoles inclusive. Este 27 de mayo, el alerta se extenderá por todo el norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires, y a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el sur de Chaco.

image ¿Qué es alerta violeta del SMN? En el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, el violeta significa que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".