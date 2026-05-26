Impactantes imágenes de la niebla en el AMBA: así amaneció el puente Zárate-Brazo Largo

Comenzó a regir una alerta violeta en distintas provincias del país por la intensa niebla que provocó este martes complicaciones en rutas, autopistas y aeropuertos. En ese contexto, la concesionaria Autovía del Mercosur dispuso el corte total al tránsito en el puente Complejo Zárate-Brazo Largo , uno de los principales accesos entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.

Un video tomado con drone y difundido por LN+ mostró el puente prácticamente cubierto por una densa capa de niebla. En las imágenes apenas se distinguen las torres y los tensores de la estructura, mientras el resto del trazado permanece oculto bajo el banco de neblina.

Desde la concesionaria informaron que la visibilidad reducida obligó a implementar un esquema de tránsito asistido y cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 12. Según detallaron, la interrupción se aplica entre el kilómetro 85 y el 119 , desde el peaje de Zárate hasta la localidad entrerriana de Ibicuy.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y reducir la velocidad. También recomendaron mantener distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas.

Otras zonas afectadas por la niebla

La niebla también impactó en la actividad aérea. De acuerdo con la información publicada por Aeropuertos Argentina, al menos 15 vuelos registraban demoras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a la escasa visibilidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane también presentaban bancos de niebla durante las primeras horas de la jornada. Por ese motivo, AUSA pidió extremar cuidados al volante y respetar los límites de velocidad.

Alerta violeta

El fenómeno se mantiene desde el domingo en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires y otras regiones del país. Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, el escenario responde a condiciones de alta humedad, escaso viento y nubosidad baja persistente.

Frente a esto, el organismo emitió una advertencia violeta por niebla y explicó que las nubes bajas actúan como una “manta” atmosférica que reduce la pérdida de calor durante la noche, favoreciendo la formación de bancos densos de neblina durante la madrugada y las primeras horas del día.

Además, las temperaturas mínimas registradas en los últimos días se ubicaron por debajo del promedio habitual para mayo, situación que contribuyó a la permanencia del fenómeno.

Las proyecciones meteorológicas indican que las condiciones podrían mantenerse durante el miércoles, mientras que una mejora gradual comenzaría recién entre el jueves y el viernes.