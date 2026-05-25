Alerta violeta por neblinas en el AMBA y varias provincias: el SMN advierte por complicaciones para circular este martes

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por neblinas en el AMBA y varias provincias, lo que podría dificultar la circulación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Servicio Meteorológico Nacional advirtió por neblinas que afectarán durante este martes a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distintas provincias del centro y noreste del país, principalmente durante la madrugada, la mañana y hacia la noche, dificultando la circulación.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la advertencia alcanza a toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y otras regiones del litoral.

El SMN explicó que “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, debido a la reducción de visibilidad que provocarán los bancos de niebla y neblinas.

En el mapa difundido por el organismo, las zonas afectadas aparecen marcadas en color violeta, cubriendo buena parte del este y centro del territorio nacional. La advertencia se mantiene para distintos momentos del día, especialmente en rutas, accesos y caminos donde la visibilidad podría disminuir considerablemente.

Además de la presencia de neblinas, el pronóstico anticipa para el AMBA una jornada con temperaturas que rondarán entre los 7 y 17 grados, con buenas condiciones meteorológicas generales y presencia de sol durante la tarde. No se esperan lluvias en los próximos días.