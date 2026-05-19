Viajar en el AMBA ya sale más de $110.000 por mes: cuánto gasta una familia en pasajes

El aumento sostenido de las tarifas de colectivos, trenes y subte elevó el gasto mensual en transporte de los hogares del AMBA a niveles récord. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet, una familia necesita actualmente más de $110.000 por mes para cubrir los viajes diarios.

El aumento del transporte público golpea cada vez más a las familias del AMBA. Foto: Municipalidad de Córdoba

El Secretario de Transporte de la Nación desmintió las afirmaciones de la Red Federal de Intendentes sobre un posible aumento en el subsidio al AMBA. Foto: Municipalidad de Córdoba

El último relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP indicó que el gasto promedio mensual en movilidad llegó en mayo a $110.438 por hogar.

El dato refleja el fuerte impacto de los incrementos tarifarios aplicados durante los últimos meses y posiciona al transporte como el servicio público más costoso dentro del presupuesto familiar.

El transporte representa el 48% del gasto total en servicios públicos.

La canasta de servicios públicos consume el 14,1% del salario promedio.

El salario registrado promedio fue estimado en $1.869.799.

Cuánto cuesta viajar en colectivo dentro del AMBA

Actualmente, el boleto mínimo de los colectivos nacionales cuesta $714, mientras que los trayectos de entre 3 y 6 kilómetros alcanzan los $807,07.

En las líneas provinciales bonaerenses, la tarifa mínima ya llega a $968,57.

Con estos valores, un trabajador que utiliza colectivos nacionales durante 22 días hábiles necesita alrededor de $35.511 mensuales para trasladarse. En los casos de usuarios sin SUBE registrada, el gasto prácticamente se duplica.

Subte y tren: cuánto aumentan los gastos al combinar viajes

Los costos se incrementan aún más para quienes deben combinar distintos medios de transporte para ir a trabajar.

Actualmente:

El boleto mínimo de tren cuesta $310.

La segunda sección ferroviaria vale $420.

El pasaje básico de subte llegó a $1.490.

Para un usuario que vive en CABA y combina colectivo con subte, el desembolso diario ronda los $3.306 utilizando el descuento de Red SUBE. Eso equivale a un gasto mensual de aproximadamente $72.732 por persona.

El escenario más caro se registra entre trabajadores del conurbano bonaerense que utilizan colectivos provinciales, tren y subte en un mismo recorrido. En esos casos, el gasto diario alcanza $3.493 y el presupuesto mensual individual sube hasta $76.851.

En una familia con dos personas que viajan todos los días, el costo mensual supera los $153.000 solamente en transporte.

El transporte ya supera el gasto en luz y gas

El informe también advirtió que los viajes cotidianos ya cuestan más que varias tarifas esenciales del hogar.

Durante mayo:

La factura promedio de luz llegó a $52.811.

El gasto promedio en gas natural alcanzó $49.972.

El transporte explicó 29 de los 50 puntos de aumento interanual de la canasta.

Cuánto podría aumentar el boleto en los próximos meses

Las proyecciones incluidas en el estudio anticipan nuevas subas en colectivos, trenes y subte para los próximos meses.

Según esas estimaciones, en septiembre el boleto mínimo podría llegar a:

$890 en líneas de la Ciudad de Buenos Aires.

$743 en colectivos nacionales.

$1.146 en líneas bonaerenses.

En paralelo, el subte podría subir hasta $1.759 y el boleto mínimo de tren alcanzaría los $450.

El trabajo además calculó que el costo técnico real del boleto de colectivo ya ronda los $1.960 por pasajero, una cifra muy superior a las tarifas que actualmente pagan los usuarios.