¿Te sigue picando la inflación en el bolsillo?

La inflación de abril fue 2.6%, menor que marzo, pero aún se siente en el bolsillo y más aún a fin de mes. Ahora ir al supermercado ya no es lo más doloroso, sino cuando debes afrontar otros gastos.

Ahora sentimos la inflación cuando ponemos combustible al automóvil, o la moto. Según el Indec, el índice de precios subió 2,6% en abril y acumuló 12,3% en lo que va de 2026. En los últimos doce meses, la inflación general llegó al 32,4%. El transporte fue uno de los rubros que más aumentó y acumuló entre 16% y 18% entre enero y abril, empujando y superando la inflación general.

El problema es que la inflación del transporte, que viene empujada por el aumento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente; mueve el precio de la nafta y, por transmisión, el costo logístico en Argentina. Obviamente, cambios en el costo del transporte afectan a todos los bienes que son transportados en Argentina, y en Mendoza esto se siente mucho por el movimiento de los productos y las distancias.

PESOS Anses activó el calendario de pagos de la AUH en marzo, con acreditaciones según la terminación del DNI. Archivo MDZ

Cómo sigue la inflación mensual para 2026 La gran pregunta es: ¿cómo sigue la inflación mensual para el 2026? Lo positivo es que se rompió la tendencia de la inflación mensual que venía creciendo desde mayo de 2025. Ahora comenzó a caer nuevamente la inflación mensual en abril. Sería muy positivo para la economía que esta tendencia se mantenga.