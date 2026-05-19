Los precios mayoristas de abril saltaron un 5,2% con fuerte incidencia del petróleo

La suba del 5,2% en los precios mayoristas de abril fue consecuencia del aumento global del petróleo.

La inflación mayorista saltó al 5,2% en el mes de abril y acumuló un 11,6% en el año. A nivel interanual la suba fue del 30,8%, según el Indec. El aumento extraordinario, tras varios meses de números más cercanos al 1%, se debe al fuerte aumento del precio del petróleo del 22,9% producto de la guerra en medio oriente, un insumo que incide en casi todos los demás rubros.

El desagregado marca una suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fue “Petróleo crudo y gas”, con 2,09%, es decir un 40% de la suba.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Precios mayoristas abril

En tanto, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.