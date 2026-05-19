Los precios mayoristas de abril saltaron un 5,2% con fuerte incidencia del petróleo
La suba del 5,2% en los precios mayoristas de abril fue consecuencia del aumento global del petróleo.
La inflación mayorista saltó al 5,2% en el mes de abril y acumuló un 11,6% en el año. A nivel interanual la suba fue del 30,8%, según el Indec. El aumento extraordinario, tras varios meses de números más cercanos al 1%, se debe al fuerte aumento del precio del petróleo del 22,9% producto de la guerra en medio oriente, un insumo que incide en casi todos los demás rubros.
El desagregado marca una suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fue “Petróleo crudo y gas”, con 2,09%, es decir un 40% de la suba.
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.
En tanto, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.
La suba del petróleo en medio del conflicto en el estrecho de Ormuz
Entre los productos que dispararon el índice aparecen claramente los relacionados al petróleo. Petróleo crudo y gas subió 22,9%, los productos refinados de petróleo un 13,6%, los productos de caucho y plástico un 7,4% y los productos químicos yn 5,1%.
Entre los que tuvieron variaciones de precio negativas sobresale el de productos agropecuarios que cayeron un 0,6%.