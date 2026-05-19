Confirmaron un jugoso bono para los bancarios que superará los $2 millones

Los bancarios recibieron una muy buena noticia en las últimas horas y está vinculada al bono especial por el Día del Bancario.

Los bancarios acordaron recientemente un nuevo aumento salarial correspondiente al mes de abril y además recibieron la gran noticia de que por el Día del Bancario recibirán un jugoso bono que superará los 2 millones de pesos según comunicó oficialmente el gremio de La Bancaria a nivel nacional.

La información se publicó en las últimas horas y los bancarios recibirán un incremento salarial del 2,6%, lo que ubica al sueldo mínimo en los 2.3 millones de pesos para quienes recién ingresan a trabajar en una sucursal bancaria de la Argentina.

Esto ubicó también el aumento acumulado en el primer cuatrimestre que ronda el 12,3% luego de los acuerdos paritarios de La Bancaria. A su vez, se conoció que en el mes de junio van a volverse a reunir para reanudar las negociaciones salariales.

Sergio Palazzo seguirá al mando de La Bancaria. Foto: Asociación Bancaria El gremio de los bancarios tendrá más aumentos.

El jugoso bono para los bancarios en su día Por su parte, por el Día del Bancario, los empleados de las entidades financieras recibirán una gran noticia que vendrá acompañada de unos $2.067.000 como parte de un bono extraordinario por la celebración de esa fecha.