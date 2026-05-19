El dólar blue se disparó y subió $15 este martes: a cuánto cerró el oficial

En un día que parecía no tener sobresaltos en las cotizaciones, este martes el dólar blue pegó un fuerte salto mientras que el dólar oficial se quedó quieto. Se destacan en el ámbito económico noticias como la de la privatización de la Hidrovía, con la licitación de la Vía Navegable Troncal.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre de ayer.

La divisa estadounidense operó con poca volatilidad y se mantuvo en la zona de los $1.420, al igual que a comienzos de la semana.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba marcada de 1,07% en la jornada. Se traduce en un incremento de $15, con un salto que no era tan pronunciado desde inicios del 2026.

En tanto, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.399, con una suba de 0,1%. Quedó al borde de los $1.400 y su brecha con el techo cambiario sigue siendo elevada (actualmente en $1.738,49).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0.53% hasta $1.434,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,47% hasta los $1.490,9.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$46.136 millones, al tiempo que compró US$153 millones, el 27,6% del volumen del Mercado Libre de Cambios (MLC) y la segunda mayor adquisición de mayo.