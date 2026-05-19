Los 30 bancos más grandes de Latinoamérica por activos en 2026, cómo rankean los argentinos

El ranking de los principales bancos de Latinoamérica sigue dominado por las entidades brasileñas que lideran el Top Five y recién se mezclan algunas entidades mexicanas y después del top ten aparecen unas chilenas y colombianas. Hay que ir hasta el puesto 23 del ranking de los 30 bancos más grandes de América Latina y el Caribe por activos para encontrar una entidad argentina, que no es otra que el Banco Nación .

Según datos de S&P Global Market Intelligence el brasileño Itaú Unibanco sigue siendo el mayor prestamista de la región con 562.140 millones de dólares en activos totales. Sus pares nacionales Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal y Banco Santander (Brasil) completan los cinco primeros puestos del ranking regional, seguidos por la unidad mexicana de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Grupo Financiero BBVA México.

Estos bancos tienen activos totales por 445.000 millones de dólares , 419.000 millones, 404.000 millones, 228.000 millones y 218.000 millones, respectivamente. Mientras que el Banco Nación figura con activos totales de casi 50.000 millones de dólares , lo que refleja la distancia con estos mercados financieros de la región.

Ahora bien, entre el top five y el top ten se destacan el brasileño Banco BTG Pactual, que subió un lugar al séptimo, mientras que el mexicano Grupo Financiero Banorte cayó un escalón al octavo, en el noveno figura el Banco Santander de México con 115.000 millones de dólares en activos, y cierra el top ten el chileno Banco de Crédito e Inversiones. Estas entidades tienen activos totales de 149.000 millones, 144.000 millones y 91.000 millones de dólares , respectivamente.

Según comentan Bea Laforga y Marissa Ramos de S&P GMI, la firma brasileña de tecnología financiera Nu Holdings se unió al último ranking regional, mientras se prepara para ingresar al mercado estadounidense. Nu se ubicó en el puesto 15 del ranking con activos totales de 74.890 millones de dólares .

La compañía, que opera Nubank, obtuvo recientemente la aprobación regulatoria condicional para establecer un banco nacional en Estados Unidos como parte de su plan de expansión. Explican que se espera que la filial estadounidense de Nu comience a operar en un plazo de 18 meses, ampliando la oferta de préstamos digitales en el país sin dejar de centrarse en sus mercados principales.

Préstamos digitales

En Brasil, Nu está revolucionando el sistema bancario, convirtiéndose en el mayor proveedor de préstamos personales y el segundo mayor en tarjetas de crédito, según un informe de Jefferies. El beneficio neto de Nu para 2025 aumentó un 51% interanual.

De esta manera, Nu se ubicó un puesto por encima del mexicano Grupo Financiero Banamex que cayó seis puestos hasta el 16º lugar, la caída más pronunciada del ranking, con activos totales por 74.210 millones de dólares.

“El banco estadounidense Citigroup ha estado reduciendo su participación en Banamex y en febrero cerró un acuerdo de 2.500 millones de dólares para vender un 24% adicional de las acciones, reduciendo su participación al 51% antes de la salida a bolsa prevista del banco minorista mexicano”, señalan Laforga y Ramos.

En conjunto, los bancos brasileños poseían el mayor total de activos, con aproximadamente 2,379 billones de dólares a finales de 2025, muy por delante de los 700.140 millones de dólares de los bancos mexicanos y los 380.580 millones de dólares de las entidades financieras chilenas.

En total, ocho países figuraron en la última clasificación, frente a los siete de las dos series anteriores, después de que Bicapital, con sede en Panamá, se situara en el puesto 30, la primera vez que aparece entre los 30 primeros desde 2023, y BAC Holding International, en el puesto 25, trasladara su sede de Costa Rica a Panamá.

País por país

Dentro del ranking total, Brasil tiene 9 bancos entre los 30 más grandes, pero 6 de ellos son los mayores de toda la región. México tiene 7, Chile 6, Colombia 3, Perú 1 (el Banco de Crédito del Perú con 65.000 millones de dólares en activos, en el puesto 18), mientras que Panamá tiene 2 y Bahamas 1.

Esto habla mucho de las economías y los mercados financieros de estos países y por qué Argentina muestra tanto subdesarrollo en el tema, ya que solo tiene un banco entre los 30 más grandes, y es del sector público.

La unidad de estudios y análisis de Standard & Poor’s aclara que, para la última clasificación del ranking, los activos de las empresas se ajustaron según el mejor esfuerzo posible para las fusiones, adquisiciones y desinversiones pendientes, así como para las operaciones de M&A que se cerraron después del final del período.

Cómo ser elegido

“Para ser elegibles para su inclusión en los ajustes pro forma, el monto de los activos transferidos debía ser de al menos 2.000 millones de dólares, a menos que se indique lo contrario. Los activos reportados por entidades que no utilizan dólares se convirtieron a la moneda estadounidense utilizando los tipos de cambio de fin de período. Los activos totales se tomaron sobre una base "tal como se reportaron", y no se realizaron ajustes para tener en cuenta las diferentes normas contables.

La mayoría de los bancos se clasificaron por activos totales al 31 de diciembre de 2025. En la clasificación anterior, publicada el 10 de abril de 2025, la mayoría de los activos de las empresas correspondían al 31 de diciembre de 2024 y se ajustaron para las M&A pendientes y completadas al 31 de marzo de 2025.