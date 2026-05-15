Ante la suba de la nafta: Banco Nación ofrece 20% de reintegro en combustible

La carga de combustible volvió a ocupar un lugar central en el presupuesto de los automovilistas. En medio de nuevas actualizaciones en los surtidores, Banco Nación mantiene activo un beneficio que permite recuperar parte del gasto mensual en estaciones de servicio adheridas, con una promoción enfocada en los pagos digitales.

La propuesta apunta a los clientes de la entidad que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. El beneficio consiste en un 20% de reintegro todos los viernes y tiene un tope de $10.000 por cliente por mes. La promoción se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2026.

El descuento se aplica en estaciones de servicio adheridas de la República Argentina y exige una condición clave: la operación debe realizarse de manera presencial, mediante MODO BNA+, escaneando el código QR de MODO y seleccionando una tarjeta de crédito participante. No alcanza con tener cuenta en el banco ni con usar cualquier billetera virtual. Para acceder al reintegro, el pago debe hacerse desde el entorno habilitado por Banco Nación.

La promoción no aplica para pagos con saldo en cuenta ni para códigos QR generados desde otras billeteras . Ese punto es importante porque puede definir si el cliente recibe o no el reintegro. Según las condiciones publicadas, si una persona utiliza más de un medio de pago, el beneficio se reconocerá hasta alcanzar el tope mensual previsto para su CUIT.

Cuándo se acredita el reintegro

La devolución no se realiza en el momento de la compra. Banco Nación informa que la acreditación puede concretarse dentro de los 30 días posteriores a la transacción, en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que hizo el pago. En el caso de compras realizadas por adicionales, esos usuarios deben contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

El beneficio llega en un mes atravesado por nuevas presiones sobre el precio de la nafta y el gasoil. Desde el 1° de mayo, el Gobierno aplicó una actualización parcial de impuestos sobre los combustibles, con impacto sobre el precio final por litro. Además, YPF aplicó desde el 14 de mayo un aumento del 1% en sus combustibles, que dejó nuevos valores de referencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué estaciones participan

La promoción alcanza a estaciones adheridas y contempla distintas banderas, entre ellas YPF, Axion, Shell, Gulf y Dapsa, según el sitio de beneficios asociado a la campaña. De todos modos, antes de cargar conviene verificar que la estación elegida esté incluida en el listado vigente, ya que la adhesión puede variar según la boca de expendio.

Con este esquema, el ahorro máximo mensual se alcanza cuando el reintegro del 20% llega al tope de $10.000. En la práctica, el beneficio funciona como una herramienta para amortiguar una parte del gasto en combustible, especialmente para quienes cargan los viernes y ya operan con BNA+ y tarjetas de crédito del Banco Nación.