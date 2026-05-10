De los bancos a las billeteras: ¿Los argentinos estamos preparados para la gestión de nuestro dinero?

El vínculo de los argentinos con el dinero hoy no se explica desde la lógica tradicional, tal vez más vinculada a los bancos . No es falta de acceso ni rechazo absoluto, sino algo más complejo: una relación atravesada por la experiencia, la memoria y una tensión constante entre control y delegación.

El quiebre fue el corralito. En 2001, el sistema financiero colapsó y el Estado limitó el acceso a los depósitos bancarios. Lo que se perdió no fue solo liquidez, sino algo más profundo: la sensación de propiedad sobre el propio dinero .

Sin embargo, esa desconfianza convive con una realidad ineludible: la dependencia del sistema. Porque, al mismo tiempo que se lo cuestiona, se lo usa todos los días. Los sueldos se acreditan en cuentas bancarias, los pagos son digitales, las transferencias son inmediatas y el crédito también se canaliza a través de estas entidades.

En ese contexto, los argentinos se consolidaron como usuarios financieramente activos que, durante décadas, delegaron la gestión de su dinero en terceros. Bancos , fintech y plataformas digitales asumieron el rol de custodiar, administrar y movilizar fondos.

Desde cuentas tradicionales hasta apps de pago, el modelo dominante fue siempre el mismo: depositar y delegar. Pero ese paradigma empieza a mostrar señales de cambio.

El crecimiento de las billeteras digitales y del ecosistema fintech transformó la forma de interactuar con las finanzas. Y ese modelo —conocido como custodial— comienza a convivir con una alternativa que gana terreno: la autocustodia.

digitales Bancos, fintech y plataformas digitales asumieron el rol de custodiar, administrar y movilizar fondos. Archivo.

Los argentinos y el dinero

Impulsada por tecnologías basadas en blockchain y por la expansión de los llamados “dólares digitales”, esta lógica propone un cambio más profundo: que las personas no solo utilicen herramientas digitales, sino que recuperen el control directo sobre sus activos.

La diferencia es estructural. Mientras en los sistemas tradicionales el acceso al dinero depende de intermediarios, en esquemas de autocustodia el usuario es el único responsable de resguardar y gestionar sus fondos. Esto redefine el vínculo con el dinero, trasladando tanto el poder como la responsabilidad desde las instituciones hacia el individuo.

En este modelo, el acceso está determinado por claves digitales que solo posee el usuario. A su vez, introduce una característica clave: la interoperabilidad. Los fondos pueden gestionarse desde distintas billeteras compatibles, sin quedar atados a una única plataforma.

El cambio en la forma de trabajar y generar ingresos también empuja esta transformación. Freelancers, trabajadores remotos y personas que operan entre distintos países demandan herramientas más flexibles, globales y sin fricciones.

En ese contexto, la autocustodia aparece como una respuesta alineada con una economía cada vez más digital, conectada y sin fronteras operativas. Supone, en esencia, mayor control, pero también mayor responsabilidad en la gestión del dinero.

A medida que crece el interés, también evolucionan las soluciones que la hacen posible. Surgen herramientas que simplifican la experiencia, combinando interfaces intuitivas con los beneficios del control directo, lo que amplía el acceso sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

fintech El crecimiento de las billeteras digitales y del ecosistema fintech transformó la forma de interactuar con las finanzas. Archivo.

Economía digital

Tenemos una economía cada vez más digital. La forma en que las personas se relacionan con su dinero está cambiando. Durante años, el modelo predominante fue delegar en instituciones. Hoy, la autocustodia introduce una alternativa basada en el control, el acceso y la responsabilidad individual. Entender esta diferencia no es menor: permite tomar decisiones más informadas sobre cómo gestionar el dinero en un entorno cada vez más digital.

En ese escenario, la autocustodia deja de ser un concepto técnico para convertirse en una herramienta central en la evolución de las finanzas personales.

* Sebastián Siseles, CEO de Vesseo