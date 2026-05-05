Nuevo DNI electrónico: por qué algunos bancos todavía no lo reconocen

El nuevo DNI electrónico empezó a circular con una promesa clara: hacer más segura y moderna la identificación de los argentinos. Pero, como suele pasar cuando una tecnología cambia antes de que todo el sistema se acomode, la mejora también trajo problemas concretos.

En bancos, aplicaciones y organismos públicos, algunos usuarios se encontraron con una escena inesperada: el documento es válido, está vigente, pero la plataforma no lo reconoce.

El cambio comenzó a regir el 1.º de febrero de 2026, tras la aprobación oficial del nuevo modelo. La tarjeta incorpora un chip sin contacto, un código QR y medidas de seguridad actualizadas. También deja atrás el viejo código de barras que durante años utilizaron distintas aplicaciones para capturar datos de manera rápida. Ahí aparece una parte del conflicto. Muchos sistemas siguen diseñados para leer ese formato anterior y no terminan de adaptarse al nuevo DNI .

La consecuencia se siente en trámites cotidianos. Usuarios reportaron dificultades para generar claves bancarias, abrir cuentas , validar identidad o completar altas digitales en organismos como ARCA y Anses. En algunos casos, las aplicaciones piden escanear un código de barras que ya no existe. En otros, el QR del nuevo documento no es interpretado por el sistema o genera errores de credenciales.

Qué cambió en el nuevo DNI

El nuevo documento no es solo una tarjeta con otro diseño. El eDNI suma un chip con tecnología NFC, similar a la que se usa en pasaportes electrónicos y otros documentos modernos. Ese componente permite acceder a información de forma segura y verificar la autenticidad del documento. Además, el modelo adopta estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que lo vuelve compatible con criterios usados en documentos de viaje.

El QR, en cambio, no debe confundirse con una validación completa de identidad. Sirve para facilitar la lectura de datos, pero no reemplaza al chip ni acredita por sí solo que el documento sea auténtico. Según el Renaper, la verdadera mejora tecnológica está en el componente electrónico. Por eso, cuando una entidad intenta validar identidad únicamente a partir del QR, puede terminar usando mal una herramienta pensada para otra función.

Otro detalle que generó fricción es el número de trámite. En el nuevo DNI pasó de 11 a 9 dígitos. Parece un cambio menor, pero no lo es para sistemas automatizados que esperan una cantidad fija de caracteres. Si una plataforma no fue actualizada, el dato puede ser rechazado aunque el documento sea correcto.

Los reclamos y la respuesta oficial

Las quejas se repiten con distintos nombres, pero describen situaciones parecidas. Una persona intenta generar una clave para operar en su banco y la aplicación no toma el documento. Otra quiere crear su clave fiscal y la validación se corta. Alguien busca abrir una cuenta nueva y el sistema le pide el código de barras del DNI anterior. El problema no es excepcional: aparece cada vez que una herramienta digital sigue atada al diseño viejo.

Desde el Renaper sostienen que el nuevo DNI es plenamente válido y que no existe una “zona gris” legal. El organismo asegura que puso a disposición herramientas para que bancos, empresas y dependencias públicas actualicen sus sistemas. También remarca que los DNI anteriores continúan vigentes, por lo que no hay obligación general de reemplazarlos si todavía están en buen estado y dentro del plazo correspondiente.

Mientras la adaptación termina de completarse, la alternativa más directa es la app oficial eRenaper. La aplicación permite leer el chip del documento mediante NFC y validar identidad de manera presencial o remota. Para usarla, el dispositivo debe contar con esa tecnología. En integraciones más avanzadas, bancos y organismos también pueden recurrir a herramientas técnicas y APIs para verificar datos sin depender de la lectura del viejo código de barras.

Si una entidad no acepta el documento, el usuario puede pedir que se utilice un mecanismo actualizado de validación. El DNI vigente sigue siendo el instrumento legal para acreditar identidad. En caso de negativa persistente, también se puede iniciar un reclamo ante el organismo correspondiente o acudir a Defensa del Consumidor si la traba impide acceder a un servicio.

El nuevo DNI ya está en la calle. El problema, por ahora, no parece estar en la tarjeta, sino en la velocidad con la que el resto del sistema se adapta. Entre una tecnología nueva y validadores que todavía funcionan con lógica anterior, los usuarios quedan en el medio: con un documento más seguro, pero con trámites que no siempre están listos para leerlo.