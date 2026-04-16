DNI: estas personas deben renovarlo y cómo hacer el trámite paso a paso

El Renaper implementó el nuevo DNI electrónico en Argentina y definió quiénes deben renovarlo y cómo realizar el trámite.

Los DNI antiguos siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) puso en marcha el nuevo sistema de identidad en Argentina. Bajo la Disposición 54/2026, se aprobó un nuevo DNI que abandona el diseño tradicional por uno de alta seguridad, diseñado para prevenir fraudes y facilitar los controles fronterizos. Aunque la transición es gradual, existen grupos específicos que deben realizar la actualización.

Los grupos que deben renovar el DNI Según la normativa, el recambio es obligatorio para quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Vencimiento de los 15 años: todos los DNI tarjeta emitidos en 2011 caducan este año y deben ser reemplazados por el nuevo modelo electrónico.

Actualizaciones obligatorias: menores que cumplan 5, 8 o 14 años deben realizar el trámite para obtener el ejemplar con tecnología de policarbonato.

Sin DNI digital: aquellas personas que aún posean formatos antiguos (libreta verde o celeste escrita a mano) y necesiten tramitar su pasaporte, están obligadas por la Disposición 54/2026 a realizar ambos trámites en conjunto. ¿Qué cambia con el nuevo DNI electrónico? La Disposición 55/2026 detalla que el nuevo DNI electrónico consiste en una tarjeta de policarbonato que incluye un chip de lectura sin contacto. Esta tecnología permite:

Mayor seguridad: el grabado láser y el chip hacen que el documento sea prácticamente inviolable.

Estándares internacionales: cumple con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), facilitando viajes y controles fronterizos.

Funcionalidad digital: se vincula directamente con la identidad en la app Mi Argentina, permitiendo que el adulto mayor y familias tengan su documentación siempre disponible en el celular. dnie_nuevo-diseno_ Nuevas incorporaciones al DNI. Foto: Archivo

El paso a paso y los costos de mayo Para hacer el trámite, se debe sacar turno en Mi Argentina o en la web del Renaper y asistir al Registro Civil con la constancia. En el caso de menores de 14 años, deben ir acompañados por un adulto responsable.