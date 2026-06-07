Baja la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este lunes

El pronóstico del tiempo indica que en el inicio de semana en Mendoza descenderá la temperatura. Se espera cielo parcialmente nublado.

Mendoza tendrá un inicio de semana con descenso de temperatura y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo elaborado por Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 8 de junio una jornada fría y con cielo parcialmente nublado en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Se anticipa descenso de temperatura con respecto al domingo.

Según el reporte, se anticipa poco cambio de la temperatura respecto de los días previos y la presencia de vientos moderados provenientes del sector sur, condiciones que contribuirán a mantener un esas condiciones durante gran parte del día. En esa línea, la temperatura máxima alcanzará los 12°, mientras que la mínima será de 7°.

Además, el reporte indica que el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

pronóstico lunes 8 de junio

El martes el tiempo mejorará Por su parte, el martes se anticipa un leve ascenso de temperatura, la cual se espera que alcance los 14°, mientras que la mínima se situaría en torno a los 7°. Se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado.