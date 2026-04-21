DNI 2026: cómo sacar turno en Mi Argentina, cuánto sale y en qué lugares se puede hacer

En Argentina, renovar o tramitar un nuevo DNI dejó de ser una gestión para resolver a último momento. Entre la suba de aranceles, las modalidades urgentes y la necesidad de conseguir turno en la sede más conveniente, abril de 2026 encuentra a muchos usuarios con la misma duda: dónde se saca el turno y cuánto cuesta realmente hacer el documento.

La respuesta, hoy, pasa por un circuito bastante claro. Renaper mantiene a la app Mi Argentina como puerta de entrada principal para reservar citas en sus Centros de Documentación, mientras que los Registros Civiles siguen funcionando como otra vía presencial para completar el trámite.

El canal oficial para sacar turno en centros de Renaper es Mi Argentina , tanto desde la app como desde sus accesos vinculados en Argentina.gob.ar. Ahí se puede gestionar la cita para DNI y también para otros documentos. En paralelo, quienes prefieran hacerlo en un Registro Civil pueden acercarse a la oficina más cercana y seguir la modalidad de turnos que tenga habilitada cada jurisdicción. El sitio oficial también recuerda que existen centros de atención en todo el país y un mapa de búsqueda para localizar sedes disponibles. A eso se suman puntos de atención en shoppings, con turno previo, en espacios como Abasto y Dot Baires en CABA, o Alto Avellaneda y Las Toscas Canning en la provincia de Buenos Aires.

Acá aparece una corrección importante respecto del texto base. El valor de $10.000 para el DNI regular sí surge de los canales oficiales y también aplica, por ejemplo, a la actualización de 14 años. Pero los importes de las modalidades rápidas quedaron desactualizados en el borrador original.

Según la adecuación tarifaria oficial de Renaper , el DNI exprés pasó a costar $18.500 , el DNI 24 horas quedó en $29.500 y el DNI al instante en $40.500 . En este último caso, la modalidad inmediata está restringida a sedes puntuales, como los centros de Diagonal Norte y Buquebus, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el Estado mantiene la gratuidad para personas que no puedan afrontar el pago: si reúnen los requisitos, el sistema cruza los datos con Anses y emite la boleta con importe cero.

Tras lo aumentos, estos son los nuevos valores para obtener el pasaporte. Foto: Prensa Renaper Estos son los nuevos valores para obtener el nuevo DNI en abril 2026. Foto: Prensa Renaper

Qué cambia según la modalidad elegida

La gran diferencia entre un DNI común y uno urgente no está en el documento en sí, sino en el tiempo de entrega y en la forma de pago. Para el DNI regular, el esquema oficial indica: sacar turno, pagar el trámite y presentarse con el comprobante. En cambio, si se elige DNI exprés o DNI 24 horas en un Centro de Documentación Renaper, el pago debe hacerse al momento de reservar el turno en Mi Argentina. El trámite exprés, además, promete entrega por correo en el domicilio dentro de las 96 horas hábiles, una vez completada la verificación. Es decir: la lógica sigue siendo la misma, pero cuanto más urgente es la modalidad, más cerrado y anticipado queda el circuito de reserva y pago.

El punto clave para abril de 2026 es que el trámite del DNI no cambió de sistema, pero sí de costo. Por eso, más que buscar atajos o páginas alternativas, conviene entrar directo a los canales de Renaper y elegir la modalidad según necesidad y presupuesto. Para quien no tenga apuro, el DNI regular de $10.000 sigue siendo la opción base.

Para quien necesite rapidez, existen variantes exprés, 24 horas y al instante, aunque con aranceles bastante más altos y disponibilidad más acotada. La recomendación práctica hoy es simple: revisar la sede, confirmar el tipo de trámite y chequear el valor oficial antes de pagar, porque ahí está la diferencia entre una gestión ordenada y una confusión innecesaria.