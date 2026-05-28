DNI electrónico: cuánto cuesta el trámite y quiénes deben renovarlo

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) avanza con la implementación del nuevo DNI electrónico con chip, una versión modernizada del documento nacional que incorpora mayores medidas de seguridad y nuevas funciones digitales. El reemplazo no es obligatorio para toda la población, pero sí para algunos grupos.

El nuevo documento está fabricado en policarbonato e incorpora tecnología “contactless” mediante un chip NFC, similar al utilizado en pasaportes electrónicos y tarjetas bancarias. Además, suma sistemas criptográficos, grabado láser y validación digital para reforzar la seguridad y reducir el riesgo de falsificaciones .

Según detalló el Renaper, deberán realizar el trámite las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Las autoridades aclararon que quienes tengan un DNI vigente no están obligados a reemplazarlo de inmediato, salvo que deban realizar alguno de los trámites mencionados.

Cuánto cuesta el nuevo DNI electrónico

El valor del trámite regular del nuevo DNI electrónico es de $10.000 y el plazo estimado de entrega ronda entre 30 y 40 días.

También existen modalidades exprés para quienes necesiten el documento con mayor urgencia:

DNI exprés: $26.000.

DNI en 24 horas: $41.000.

DNI al instante: hasta $57.000 en centros habilitados.

En el caso de extranjeros, el costo base asciende a $20.000.

Cómo se realiza el trámite

Para gestionar el nuevo DNI es necesario solicitar turno previo a través de la aplicación Mi Argentina o en la web oficial del RENAPER. Luego, el ciudadano deberá presentarse en el Registro Civil o Centro de Documentación seleccionado para completar la toma de datos biométricos.

Finalizado el trámite, se entrega una constancia con un número de seguimiento que permite consultar el estado del envío online.

El nuevo DNI incorpora un chip electrónico capaz de almacenar información biométrica y facilitar procesos de autenticación digital. Entre las funciones previstas se encuentran la validación de identidad en plataformas digitales, la firma electrónica y la agilización de trámites administrativos y bancarios.