Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovarlo obligatoriamente y cuánto cuesta el trámite

El recambio del Documento Nacional de Identidad ya empezó a generar consultas en todo el país. Desde febrero de 2026, Argentina comenzó a implementar el nuevo DNI electrónico con chip integrado y medidas de seguridad reforzadas. Aunque el cambio será progresivo, el Renaper confirmó que ciertos grupos deberán actualizarlo obligatoriamente este año.

Aunque el nuevo formato comenzó a circular oficialmente, los documentos anteriores continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que millones de argentinos no necesitan reemplazarlo de inmediato. La implementación busca modernizar el sistema de identificación y adaptarlo a estándares internacionales utilizados en controles migratorios y servicios digitales.

El Renaper precisó que la renovación será obligatoria para menores que deban atravesar las actualizaciones habituales de los 5, 8 y 14 años. También deberán iniciar el trámite las personas con DNI vencido, quienes necesiten modificar datos personales o actualizar domicilio, y aquellos casos de pérdida, robo o deterioro del documento.

A ese listado se suman ciudadanos que realicen rectificaciones vinculadas a identidad de género y mayores de 14 años cuyos documentos hayan sido emitidos en 2011, debido a la vigencia de 15 años que tienen esos ejemplares.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo principal es reforzar la seguridad documental y reducir riesgos de falsificación. El nuevo DNI incorpora grabado láser, hologramas renovados, impresión especial y una ventana transparente que mejora la validación de identidad. Además, el chip permitirá ampliar funciones digitales en el futuro.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento mantiene una lógica similar a la del sistema actual. El primer paso consiste en solicitar turno a través de la aplicación Mi Argentina o en un Registro Civil habilitado. Luego, el ciudadano deberá presentarse en la fecha asignada con la constancia correspondiente y conservar el comprobante para seguir el estado del trámite online.

dni-nuevo agentina.gob.ar

En el caso de menores de 14 años, será obligatoria la presencia de un representante legal con su DNI vigente. Una vez emitido, el documento podrá retirarse en la oficina elegida o recibirse en el domicilio declarado.

Cuánto cuesta el nuevo DNI electrónico

Los valores actualizados para 2026 establecen un costo base de $10.000 para el DNI regular. Las versiones exprés tienen tarifas más elevadas: el servicio en 96 horas cuesta $26.000, mientras que la modalidad de entrega en 24 horas asciende a $41.000 y el DNI “al instante” alcanza los $57.000.

Además del rediseño visual, el nuevo documento incorpora referencias gráficas vinculadas a la identidad nacional, como el Sol de Mayo, la escarapela y el mapa bicontinental argentino. Según explicó el Renaper, la intención es combinar seguridad tecnológica con una identidad visual moderna y compatible con sistemas internacionales de validación.