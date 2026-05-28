Los insólitos memes del SMN para explicar por qué no existen los "alertas violeta"

En medio de una semana marcada por la presencia de neblina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , que sorprendió a muchos ciudadanos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta . Sin embargo, la medida generó confusión, ya que varios usuarios la interpretaron como un “ alerta ”.

Ante esta situación, el organismo salió a aclarar la diferencia entre advertencia y alerta , y lo hizo de una manera muy particular: con memes y mensajes cargados de humor en sus redes sociales.

“ Dígale no al alerta violeta. No existe ”, expresaron desde la cuenta oficial del SMN, para remarcar que las advertencias no se categorizan por niveles de peligrosidad.

Además, explicaron que este tipo de advertencias se emiten ante circunstancias como niebla, polvo, humo o cenizas volcánicas, es decir, fenómenos que pueden afectar el desarrollo de las actividades cotidianas. En ese caso, el color violeta fue utilizado únicamente para delimitar la zona afectada y no como un índice de riesgo.

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La diferencia entre alerta y advertencia

En cambio, el organismo aclaró que las alertas sí se dividen por colores, de acuerdo con su nivel de peligrosidad: