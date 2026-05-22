Fin de semana largo con frío polar, heladas y nevadas en distintos puntos del país

El tiempo estable dominará gran parte del país durante el fin de semana largo por el feriado, con mañanas frías, heladas y escasas precipitaciones.

El fin de semana largo del 25 de Mayo estará marcado por bajas temperaturas y heladas en distintas regiones del país.

El fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo bajo un marcado escenario de estabilidad atmosférica, con temperaturas bajas, heladas en distintas regiones y ausencia casi total de lluvias en buena parte del territorio nacional, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a los pronósticos, durante los próximos días podrán registrarse neblinas, bancos de niebla y mayor nubosidad en algunos sectores, especialmente en horas de la madrugada y la mañana, aunque sin fenómenos de importancia ni precipitaciones significativas.

Las únicas lluvias aisladas podrían presentarse sobre el extremo norte de Misiones y zonas limítrofes entre Paraguay y Brasil, con acumulados muy bajos que no superarían entre 3 y 5 milímetros.

Heladas el fin de semana largo El aire frío continuará instalado sobre gran parte del país y favorecerá nuevas heladas durante las primeras horas del día. En la Patagonia y la región Pampeana se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 4 grados, mientras que en Cuyo oscilarán entre 3 y 7 grados. En el norte argentino, las marcas térmicas se ubicarán entre 4 y 8 grados.

Las tardes seguirán siendo frescas, aunque con condiciones agradables y cielo mayormente estable. En la Patagonia las máximas rondarán entre 10 y 14 grados, con algunos sectores del noreste de Chubut alcanzando hasta 18 grados. En el centro del país se prevén temperaturas de entre 14 y 18 grados, mientras que en el norte podrían registrarse máximas cercanas a 22 grados de manera puntual.