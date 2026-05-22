Fin de semana largo con frío polar, heladas y nevadas en distintos puntos del país
El tiempo estable dominará gran parte del país durante el fin de semana largo por el feriado, con mañanas frías, heladas y escasas precipitaciones.
El fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo bajo un marcado escenario de estabilidad atmosférica, con temperaturas bajas, heladas en distintas regiones y ausencia casi total de lluvias en buena parte del territorio nacional, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo a los pronósticos, durante los próximos días podrán registrarse neblinas, bancos de niebla y mayor nubosidad en algunos sectores, especialmente en horas de la madrugada y la mañana, aunque sin fenómenos de importancia ni precipitaciones significativas.
Las únicas lluvias aisladas podrían presentarse sobre el extremo norte de Misiones y zonas limítrofes entre Paraguay y Brasil, con acumulados muy bajos que no superarían entre 3 y 5 milímetros.
Heladas el fin de semana largo
El aire frío continuará instalado sobre gran parte del país y favorecerá nuevas heladas durante las primeras horas del día. En la Patagonia y la región Pampeana se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 4 grados, mientras que en Cuyo oscilarán entre 3 y 7 grados. En el norte argentino, las marcas térmicas se ubicarán entre 4 y 8 grados.
Las tardes seguirán siendo frescas, aunque con condiciones agradables y cielo mayormente estable. En la Patagonia las máximas rondarán entre 10 y 14 grados, con algunos sectores del noreste de Chubut alcanzando hasta 18 grados. En el centro del país se prevén temperaturas de entre 14 y 18 grados, mientras que en el norte podrían registrarse máximas cercanas a 22 grados de manera puntual.
Recién hacia el domingo por la tarde comenzará a ingresar una circulación más persistente de viento norte, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas de cara a la próxima semana. El aumento térmico será progresivo y sin cambios bruscos.
Entre el lunes y el martes continuará predominando el tiempo estable en casi toda Argentina. Si bien crecerá levemente la humedad, las lluvias seguirán ausentes en la mayor parte del país.