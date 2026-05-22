Tren Sarmiento: habrá servicio limitado, demoras y cancelaciones durante el fin de semana largo

La empresa Trenes Argentinos informó que los servicios de la Línea Sarmiento tendrán modificaciones durante el fin de semana largo por trabajos técnicos en la cabecera de Moreno . Los cambios comenzarán este sábado y se extenderán hasta el lunes 25 de mayo inclusive.

Según detalló la empresa, las obras responden a la instalación de una nueva mesa de mandos en la estación Moreno. Los trabajos están a cargo de la empresa Trend y forman parte de las tareas de modernización operativa del ramal.

La principal modificación será la reducción del recorrido habitual. Durante las tres jornadas, el servicio funcionará únicamente entre Estación Once y Estación Merlo , por lo que quedarán sin funcionamiento las estaciones de Estación Paso del Rey y Estación Moreno durante todo el fin de semana largo.

Desde la base operativa indicaron además que podrían registrarse cancelaciones parciales en Estación Castelar , situación que podría afectar aún más el cronograma habitual de viajes.

La frecuencia también sufrirá cambios importantes. Los sábados, el recorrido entre Once y Merlo suele operar con trenes cada 11 o 13 minutos. Sin embargo, durante este fin de semana largo pasará a funcionar con una formación cada 25 minutos , debido a que varios servicios finalizarán su trayecto en Castelar.

Para el domingo y el lunes feriado, el cronograma previsto será de un tren cada 19 minutos. No obstante, la empresa advirtió que podrían producirse demoras adicionales y cancelaciones, una situación que ya suele registrarse los domingos, cuando las esperas llegan a extenderse hasta 40 minutos entre formaciones.

Otra de las modificaciones confirmadas afecta al ramal Moreno - Luján - Mercedes, que permanecerá completamente suspendido durante los tres días del fin de semana largo.

El esquema habitual de funcionamiento de la línea Sarmiento volverá a implementarse el martes 26 de mayo, una vez finalizadas las tareas previstas en la cabecera de Moreno.