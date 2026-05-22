Estacionamiento gratuito en Ciudad: quiénes pueden tramitar la oblea para acceder al beneficio

La normativa fija los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios y las zonas donde podrá utilizarse el permiso.

La Ciudad de Mendoza implementará una oblea de libre estacionamiento destinada a veteranos de la Guerra de Malvinas que residan en la provincia. La medida fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial de Mendoza a través de la Ordenanza Nº 4237, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante capitalino.

Según establece la normativa, el beneficio alcanzará a los excombatientes que soliciten la oblea y cumplan con los requisitos fijados por la comuna. La iniciativa surgió a partir de un pedido presentado por la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas, que reclamaba la eximición del pago del estacionamiento medido en la capital mendocina.

Qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios La ordenanza detalla que quienes quieran acceder a la oblea deberán acreditar identidad y residencia en Mendoza mediante DNI. En caso de contar con el documento actualizado con la leyenda “Héroe/Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”, ese requisito será suficiente para validar la condición de veterano. De lo contrario, tendrán que presentar el certificado emitido por el Ministerio de Defensa de la Nación.

Además, los solicitantes deberán presentar licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo y una declaración jurada en la que se comprometan a respetar las condiciones de uso del beneficio. La normativa también establece que la oblea estará asociada a una patente específica, por lo que cualquier cambio o venta del vehículo obligará a gestionar la baja y posterior renovación del permiso.

Cómo funciona el estacionamiento gratuito El beneficio permitirá estacionar sin cargo durante un máximo de dos horas en sectores de libre estacionamiento y en zonas con estacionamiento medido dentro de la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, la ordenanza aclara que la oblea no habilitará el estacionamiento en lugares prohibidos, como líneas amarillas, paradas de transporte público, espacios reservados para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga o accesos a garajes.