Conmoción en Flores: un hombre fue arrollado por el Tren Sarmiento y está internado
Un hombre de 76 años fue arrollado por una formación del Tren Sarmiento en la estación Flores y trasladado de urgencia al Hospital Piñero.
El hecho ocurrió este jueves al mediodía en la estación Flores del Tren Sarmiento, luego de que una formación arrollara a un hombre de 76 años que, por circunstancias que aún se investigan, terminó sobre las vías y fue embestido.
Tras el accidente, el servicio fue interrumpido y luego limitado entre las estaciones Moreno y Liniers, lo que generó importantes demoras en el funcionamiento de la línea.
Según informaron desde Trenes Argentinos, el episodio se produjo a la altura del paso a nivel Gervasio de Artigas, cuando la formación circulaba en sentido a la estación Once.
La asistencia al hombre y el traslado al hospital
En el lugar del siniestro trabajó personal del SAME, que acudió para asistir a la víctima, quien se encontraba inconsciente sobre las vías. Según explicaron, el hombre habría sufrido un severo traumatismo de cráneo, además de varias laceraciones en el cuerpo producto del impacto.
Luego de recibir las primeras atenciones, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Piñero, donde quedó internada. Por el momento, se desconoce su estado de salud, mientras continúa la investigación para determinar en qué circunstancias terminó sobre las vías.