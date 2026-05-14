Conmoción en Flores: un hombre fue arrollado por el Tren Sarmiento y está internado

Un hombre de 76 años fue arrollado por una formación del Tren Sarmiento en la estación Flores y trasladado de urgencia al Hospital Piñero.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía en la estación Flores del Tren Sarmiento, luego de que una formación arrollara a un hombre de 76 años que, por circunstancias que aún se investigan, terminó sobre las vías y fue embestido.

Tras el accidente, el servicio fue interrumpido y luego limitado entre las estaciones Moreno y Liniers, lo que generó importantes demoras en el funcionamiento de la línea.

Según informaron desde Trenes Argentinos, el episodio se produjo a la altura del paso a nivel Gervasio de Artigas, cuando la formación circulaba en sentido a la estación Once.

La asistencia al hombre y el traslado al hospital En el lugar del siniestro trabajó personal del SAME, que acudió para asistir a la víctima, quien se encontraba inconsciente sobre las vías. Según explicaron, el hombre habría sufrido un severo traumatismo de cráneo, además de varias laceraciones en el cuerpo producto del impacto.