"Una mirada cambia el partido": Fundación River impulsa talleres por la salud mental adolescente

Fundación River Plate presentó “Una mirada cambia el partido”, una campaña de salud mental desarrollada con el apoyo de Unicef y CAF para visibilizar el aislamiento en niñas, niños y adolescentes y promover acciones de escucha, empatía e intervención entre pares.

La iniciativa fue lanzada el 5 de mayo de 2026 en Buenos Aires, en el Club Atlético River Plate .

La propuesta parte de una realidad creciente: la soledad y el aislamiento en adolescentes no siempre aparecen a través de pedidos de ayuda explícitos. En cambio, esas señales pueden expresarse en silencios, cambios de conducta, desconexión o retraimiento.

Por ese motivo, el eje no está puesto solo en quien necesita ayuda, sino también en quienes pueden registrar lo que ocurre alrededor y responder.

De qué trata “Una mirada cambia el partido”

El concepto de “Una mirada cambia el partido” toma una referencia del fútbol. En la cancha, cuando un compañero grita “solo”, la respuesta esperada es darle una asistencia o pasarle la pelota. Por ello, la campaña traslada esa lógica a la vida cotidiana y propone que una señal de aislamiento active una pregunta, una conversación o una intervención del entorno.

Fundación River Plate definió la iniciativa como una campaña de movilización comunitaria. El objetivo es promover comportamientos concretos: que un chico o una chica hable, que un amigo o una amiga pregunte y que alguien del entorno intervenga cuando aparece una señal de alerta.

El lanzamiento contó con la participación de referentes del deporte, la salud mental y el desarrollo social. La apertura estuvo a cargo de Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate; Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del Club Atlético River Plate; Martín Giménez Rebora, gerente de Movilización de Recursos de Unicef Argentina; y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF.

Gentileza Fundación River Plate Gentileza Fundación River Plate

La jornada incluyó un panel sobre salud mental en niñas, niños y adolescentes. Participaron Mariano Aizpurúa, oficial de Salud de Unicef Argentina, y Sebastián Blasco, coordinador del Departamento de Psicología y Bienestar Deportivo de Fútbol Formativo del Club Atlético River Plate. También se proyectó el spot de la campaña y se presentó el concepto creativo, a cargo de Martín Mercado, director de Mercado McCann, y Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River Plate.

El testimonio de Luciano de Cecco respecto a la salud mental

Durante el encuentro, el referente del vóley argentino Luciano de Cecco compartió su experiencia personal vinculada con la salud mental y con la importancia de contar con una red de contención. El medallista de bronce en Tokio 2020 contó que durante un período no habló sobre lo que le pasaba, mantuvo su actividad deportiva y simuló que nada ocurría. También señaló que luego comprendió la necesidad de comunicar sus emociones y de contar con personas dispuestas a escuchar.

Por su parte, Felipe Llorente sostuvo que la soledad en adolescentes “pocas veces llega con cartel” y afirmó que la campaña no se dirige solo a quienes la sienten, sino también a quienes los rodean. El presidente de Fundación River Plate agregó que el problema requiere una respuesta colectiva y que los clubes tienen un rol dentro de esa tarea.

Cómo será la campaña

La campaña se desplegará en tres niveles. El primero es el spot audiovisual, que recrea la metáfora futbolera como punto de partida narrativo. El segundo incluye piezas digitales para redes sociales. El tercero prevé talleres experienciales destinados a adolescentes, educadores y referentes comunitarios.

El material descargable y los recursos de acompañamiento estarán disponibles para que instituciones, clubes y escuelas puedan replicar la propuesta en sus propios contextos.