Tras la clasificación de River, así quedaron las semifinales del Apertura: días, horarios y dónde se juegan

El Torneo Apertura 2026 entró oficialmente en la etapa final. Con su triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental, River Plate se quedó con el último cupo para las semifinales: Belgrano de Córdoba , Argentinos Juniors y Rosario Central son los otros equipos que sueñan con el título.

La jornada arrancó el martes pasado con la victoria del Pirata por 2-0 frente a Unión, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Más tarde, el Bicho tuvo que trabajar bastante más para avanzar: empató con Huracán y recién en el alargue consiguió el 1-0 que lo depositó en semifinales.

Este miércoles llegaron los otros dos clasificados. Con polémica, Central eliminó a Racing tras imponerse 2-1 en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito y, unas horas después, el Millonario hizo lo suyo al derrotar 2-0 al Lobo.

¡Semifinales confirmadas! @RiverPlate enfrentará a @RosarioCentral y @AAAJoficial recibirá a @Belgrano . Se viene la definición del #TorneoMercadoLibre 2026 pic.twitter.com/MHfwWe8h27

En principio, estaba previsto que los equipos que jugaron entre semana el martes disputaran una semifinal el sábado 16 de mayo y los que jugaron el miércoles lo hicieran el domingo 17. Pero al clasificarse el Canalla, hubo que reorganizar el calendario ya jugará por la Copa Libertadores el martes 20.

Por eso, la semifinal entre River y Central se jugará el sábado en el Monumental a las 19:30. El equipo de Eduardo Coudet, en cambio, recién volverá a competir el miércoles 21 por la Copa Sudamericana, así que no había inconveniente con ese cambio.

En consecuencia, la otra semifinal entre Argentinos y Belgrano quedó programada para el domingo a las 17:00 en La Paternal, ya que ninguno de los dos juega copas internacionales.

Al igual que en cuartos de final, las semifinales serán a partido único y en cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular. En caso de empate habrá tiempo suplementario y, si la igualdad continúa, penales. La final del Apertura se jugará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.