Explosivo tuit de D'Onofrio tras la polémica en Central-Racing: "Más que nunca guardia alta, ¡es increíble!"

Rodolfo D'Onofrio publicó un picante tuit y dejó una advertencia de cara al cruce de semifinales del Millonario ante el Canalla.

El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, se expresó de cara a las semifinales entre el equipo de Núñez y Rosario Central y advirtió que el Millonario debe estar con la “guardia alta” a raíz de las polémicas que se generaron en el triunfo del conjunto santafesino frente a Racing.

“Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!”, fue el posteo que compartió en la red social X (ex Twitter) el ex mandatario de la entidad “millonaria”.

El picante posteo de Rodolfo D´Onofrio palpitando el cruce de River con Central image El picante tuit que publicó D'Onofrio de cara al choque contra Central. X @RodolfoDonofrio

La polémica surgió luego del encuentro en que el Canalla le ganó 2-1 a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura, donde el equipo de Avellaneda se quedó con nueve jugadores y se vio perjudicado por el arbitraje de Darío Herrera con la expulsión de Maravilla Martínez por una supuesta agresión que no llega a verse con claridad en las repeticiones del VAR.

El escándalo fue tal que, una vez finalizado el encuentro, el actual presidente de Racing, Diego Milito, subrayó que se sintieron “robados” y llegó a asegurar que “el fútbol argentino está roto y no da para más”.