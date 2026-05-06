El fuerte dardo de Rodolfo D'Onofrio para el plantel que armó River: qué le está faltando

Aunque ya no ocupa ningún cargo dirigencial, Rodolfo D'Onofrio sigue siendo una voz más que autorizada para hablar de River . Y esta vez no pasó inadvertido: el presidente más ganador de la historia del club fue directo al hueso al analizar el presente futbolístico del equipo.

Sabiendo el peso que tiene su palabra en Núñez, no esquivó el análisis y fue muy crítico con el rendimiento que vienen mostrando los de Eduardo Coudet. “Nadie se puede ir contento viendo jugar a River como el otro día ( derrota 0-1 ante Atlético Tucumán en el Monumental ). Estamos acostumbrados a una manera de jugar y de ganar. Vas a ver a River y ¿a qué jugamos?”, disparó, marcando una clara preocupación.

El exdirigente apuntó también a los protagonistas dentro del campo y dejó en claro que la responsabilidad es compartida. “Los jugadores le tienen que demostrar al técnico que tienen la capacidad de jugar en River ”, afirmó. No obstante, enseguida graficó su mirada con una metáfora que no pasó desapercibida: “Tenemos el Colón, pero no tenemos artistas. Con ese marco, debemos tener un espectáculo diferente”.

¿Qué le está faltando al plantel millonario?

A la hora de buscar explicaciones más profundas, D’Onofrio no dudó: “Se nos fueron Julián, Enzo Fernández, De la Cruz, Beltrán, Mastantuono, Echeverri, Borré... Francescoli un día me dijo que hay que comprar para vender, eso hay que hacer. River tendría que haber comprado figuras para suplir esos lugares. Ahora le está faltando liderazgo”.

Incluso, reforzó su idea con una comparación directa con etapas anteriores, cuando el equipo contaba con referentes marcados. “En mi época estaban Pinola, Maidana, Ponzio y Enzo Pérez, más algunos más. Hoy nombrame uno parecido”, lanzó, dejando una pregunta incómoda flotando en el aire.